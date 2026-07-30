При производството на енергийни продукти през май спрямо април най-голямо нарастване се наблюдава при твърдите горива - с 33,7 на сто, съобщи НСИ

През май спрямо април при производството на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при твърдите горива - с 33,7 на сто, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Най-голямо намаление е регистрирано при електрическата енергия - с 18,7 процента. При доставките на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при дизеловото гориво - с 41,3 на сто. Най-голямо намаление е регистрирано при природния газ - с 12,1 процента.

През май спрямо април нараства производството на: твърди горива - с 33,7 на сто до 834 000 тона; дизелово гориво - с 2,8 на сто до 253 000 тона. Намалява производството на: електрическа енергия - с 18,7 процента до 3 057 ГВтч; автомобилен бензин - с 0,8 на сто до 127 000 тона. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

Спрямо същия месец на 2025 г. нараства производството на: автомобилен бензин - с 28,3 на сто; дизелово гориво - с 27,8 процента; твърди горива - с 24,9 на сто; електрическа енергия - с 18,3 процента. Производството на пропан-бутанови смеси намалява с 22,2 на сто.

През май спрямо април нарастват доставките на: дизелово гориво - с 41,3 на сто до 236 000 тона; твърди горива - с 29,6 на сто до 884 000 тона; пропан-бутанови смеси - с 14,3 на сто до 32 000 тона; автомобилен бензин - със 7,4 процента до 58 000 тона. Намаляват доставките на: природен газ - с 12,1 на сто до 217 млн. куб. метра; електрическа енергия - със 7,7 процента до 2 554 ГВтч.

Спрямо същия месец на 2025 г. нарастват доставките на: твърди горива - с 26,5 на сто; природен газ - с 20,6 на сто; електрическа енергия - с 6,1 процента.