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При производството на енергийни продукти през май спрямо април най-голямо нарастване се наблюдава при твърдите горива - с 33,7 на сто, съобщи НСИ

Камелия Цветанова
При производството на енергийни продукти през май спрямо април най-голямо нарастване се наблюдава при твърдите горива - с 33,7 на сто, съобщи НСИ
При производството на енергийни продукти през май спрямо април най-голямо нарастване се наблюдава при твърдите горива - с 33,7 на сто, съобщи НСИ
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
30.07.2026 14:06
 (БТА)

През май спрямо април при производството на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при твърдите горива - с 33,7 на сто, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Най-голямо намаление е регистрирано при електрическата енергия - с 18,7 процента. При доставките на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при дизеловото гориво - с 41,3 на сто. Най-голямо намаление е регистрирано при природния газ - с 12,1 процента. 

През май спрямо април нараства производството на: твърди горива - с 33,7 на сто до 834 000 тона; дизелово гориво - с 2,8 на сто до 253 000 тона. Намалява производството на: електрическа енергия - с 18,7 процента  до 3 057 ГВтч; автомобилен бензин - с 0,8 на сто до 127 000 тона. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение. 

Спрямо същия месец на 2025 г. нараства производството на: автомобилен бензин - с 28,3 на сто; дизелово гориво - с 27,8 процента; твърди горива - с 24,9 на  сто; електрическа енергия - с 18,3 процента. Производството на пропан-бутанови смеси намалява с 22,2 на сто. 

През май спрямо април нарастват доставките на: дизелово гориво - с 41,3 на сто до 236 000 тона; твърди горива - с 29,6 на сто до 884 000 тона; пропан-бутанови смеси - с 14,3 на сто до 32 000 тона; автомобилен бензин - със 7,4 процента до 58 000 тона. Намаляват доставките на: природен газ - с 12,1 на сто до 217 млн. куб. метра; електрическа енергия - със 7,7 процента до 2 554 ГВтч.

Спрямо същия месец на 2025 г. нарастват доставките на: твърди горива - с 26,5 на сто; природен газ - с 20,6 на сто; електрическа енергия - с 6,1 процента. 

/ВЙ/

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