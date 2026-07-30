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Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за свърхдефицит срещу България през ноември

кор. на БТА Николай Желязков
Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за свърхдефицит срещу България през ноември
Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за свърхдефицит срещу България през ноември
Снимка: БТА
Брюксел,  
30.07.2026 14:03
 (БТА)

Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември, съобщи днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година.

Следим много внимателно и забелязваме, че, ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано, каза говорителят. Ще следим, включително в навечерието на предстоящата през ноември нова есенна оценка на ЕК за състоянието на европейската икономика, добави той.

Тогава ще дадем оценка и по процедурата за прекомерен дефицит в България, каза говорителят.

Както БТА съобщи, Народното събрание прие бюджета за 2026 г. на 24 юли, а вчера президентът Илияна Йотова оповести, че обнародва одобрения закон.

/ИЦ/

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