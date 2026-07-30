Икономиката на Португалия ускори растежа си до 0,8 на сто през второто тримесечие

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Португалия е нараснал с 0,8 на сто през второто тримесечие на 2026 г. спрямо предходните три месеца, след увеличение от 0,1 на сто през първото тримесечие, показват предварителни данни на Националния статистически институт ИНЕ (INE), цитирани от Франс прес.

Според статистическата служба ускоряването на икономическия растеж се дължи основно на положителния принос на нетното външно търсене, тъй като вносът на стоки и услуги се е забавил по-силно от износа.

Вътрешното търсене също е останало двигател на растежа, подкрепено от увеличеното потребление на домакинствата въпреки спада на инвестициите през периода.

На годишна база португалската икономика е нараснала с 2,5 на сто през второто тримесечие след ръст от 2,4 на сто през първото тримесечие.

През 2025 г. икономиката на Португалия отчете растеж от 1,9 на сто.

„Банко де Португал“ (Banco de Portugal. португалската централна банка, б. ред.) прогнозира икономическият растеж да достигне 1,8 на сто през 2026 г., преди да се забави до 1,6 на сто през 2027 година.

През март централната банка понижи прогнозата си за 2026 г., като мотивира решението с нарасналата несигурност в международната икономическа среда.