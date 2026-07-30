По-малко германски компании планират да повишат цените си, сочи проучване на „Ифо“

Все по-малко германски компании планират да повишават цените си през следващите месеци, сочи ново проучване на института „Ифо“ (Ifo), получено в БТА.

Индексът на ценовите очаквания е спаднал до 21,6 пункта през юли от 26,1 пункта през юни.

„Бъдещото развитие на цените обаче ще зависи в голяма степен от по-нататъшния ход на конфликта в Близкия изток и от отражението му върху цените на енергията“, заяви изследователката от „Ифо“ Тифен Вибо.

Според проучването в началото на второто полугодие ценовите очаквания са намалели в почти всички сектори на германската икономика. Най-съществен спад е отчетен при енергоемките предприятия. По-предпазливи са станали и доставчиците на услуги, търговските компании и промишлените предприятия.

Проучването обаче отчита различия в нагласите в зависимост от момента на анкетиране. На 10 юли конфликтът в Персийския залив отново се изостри, което доведе до ново поскъпване на петрола.

„След това събитие ценовите очаквания на компаниите бяха значително по-високи, отколкото преди него“, посочват от „Ифо“.

Сред фирмите, отговорили след 10 юли, доставчиците на услуги и строителните компании по-често очакват повишение на цените в сравнение с юни. В промишлеността и търговията обаче ценовите планове леко са отслабнали. На равнище цялата икономика очакванията са останали почти без промяна.

„Като цяло натискът за повишаване на цените продължава и вероятно ще се засили, ако конфликтът се проточи“, посочи Вибо.