„Куалком“ прогнозира по-слаба печалба и очаква ускорен спад на приходите от „Епъл“

Американският производител на чипове „Куалком“ (Qualcomm) прогнозира печалба за четвъртото фискално тримесечие под очакванията на анализаторите и предупреди, че приходите от доставките за „Епъл“ (Apple) ще намалеят по-бързо от първоначално предвижданото. Компанията обаче очаква ръстът при центровете за данни и останалите дейности извън пазара на смартфони да компенсира изцяло тези загуби до края на фискалната 2027 година, предаде Ройтерс.

След публикуването на прогнозата акциите на „Куалком“ поевтиняха с над 4 на сто в следборсовата търговия, докато книжата на „Епъл“ останаха почти без промяна.

Компанията съобщи, че ограниченията във веригите за доставки ще намалят дела ѝ при компонентите за следващото поколение „айФон“ (iPhone) до ниво, значително под предварителната прогноза от около 20 на сто.

„Проблемът е свързан с наличността на доставките“, заяви главният изпълнителен директор Кристиано Амон в интервю за Ройтерс.

Той съобщи още, че от 1 септември „Куалком“ планира да повиши цените на продуктите си, за да възстанови брутните си маржове до историческите им равнища. По думите му причината са нарастващите разходи по цялата верига на доставки.

„Изправени сме пред значително увеличение на разходите и ще трябва да водим преговори с всеки клиент. Временното разминаване между разходите и цените води до временен спад на брутния марж“, посочи Амон.

Компанията продължава стратегията си за намаляване на зависимостта от пазара на смартфони. За фискалната 2027 г. тя очаква по-голямата част от приходите от продажби на чипове да идват от други направления.

Главният финансов директор Акаш Палкхивала заяви, че растежът на бизнеса извън мобилните устройства ще компенсира изцяло приходите от „Епъл“, които компанията ще загуби през фискалната 2026 година.

„Куалком“ разширява присъствието си и на пазара на центрове за данни с изкуствен интелект. Компанията си поставя за цел този бизнес да генерира приходи от 5 млрд. долара до фискалната 2027 г. и 15 млрд. долара до 2029 година.

„В известен смисъл заменихме „Епъл” с центровете за данни“, заяви Амон.

По думите му компанията вече е започнала производството на полупроводникови пластини по две поръчки за „хипермащабни“ клиенти, като приходите от тях се очакват още през тримесечието, приключващо през декември. Освен това е завършено проектирането на първото поколение изчислителен чип с високоскоростна памет, чието пазарно представяне е планирано за средата на 2027 година.

„Добрата новина в дългосрочен план е, че компанията бързо увеличава приходите си извън мобилните телефони, като отчита рекордни резултати при автомобилните чипове и ще представи първите си големи продукти за центрове за данни по-късно тази година“, коментира Боб О’Донъл от изследователската компания „ТЕКнълисис Рисърч“ (TECHnalysis Research).

За четвъртото фискално тримесечие „Куалком“ очаква коригирана печалба между 2,05 и 2,25 долара на акция при средна прогноза на анализаторите от 2,36 долара, според данни на Ел Ес И Джи (LSEG).

Компанията прогнозира приходи между 9,7 млрд. и 10,5 млрд. долара при пазарни очаквания за 10,02 млрд. долара.

Очаква се приходите от подразделението за чипове да бъдат между 8,4 млрд. и 9 млрд. долара. Приходите от мобилни чипове през четвъртото тримесечие се очаква да достигнат около 5,2 млрд. долара, подкрепени от възстановяването на пазара на устройства с „Андроид“ (Android), въпреки по-слабите продажби към „Епъл“.

През третото фискално тримесечие приходите от подразделението за чипове за смартфони са намалели с 20 на сто до 5,09 млрд. долара, но са надхвърлили прогнозите на анализаторите, анкетирани от „Визибъл Алфа“ (Visible Alpha), за 4,96 млрд. долара.

Амон отбеляза, че макар продажбите на телефони с „Андроид“ да започват да се възстановяват, производителите са били принудени да повишат цените, което е насочило потребителите към по-достъпни премиум модели или към по-стари устройства.

„Настъпи промяна в продуктовия микс спрямо това, което очаквахме“, призна той.

Общите приходи на „Куалком“ през третото фискално тримесечие са намалели с 4 на сто до 9,95 млрд. долара, като въпреки това са надхвърлили пазарните очаквания от 9,67 млрд. долара. Коригираната печалба е достигнала 2,21 долара на акция при консенсусна прогноза от 2,23 долара.