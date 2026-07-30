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„Майкрософт“ отчете по-силни от очакваното финансови резултати, акциите поскъпнаха

Бойчо Попов
„Майкрософт“ отчете по-силни от очакваното финансови резултати, акциите поскъпнаха
„Майкрософт“ отчете по-силни от очакваното финансови резултати, акциите поскъпнаха
Снимка: AP/Richard Drew, архив
РЕДМЪНД, щата Вашингтон,  
30.07.2026 08:15
 (БТА)

Американският технологичен концерн „Майкрософт“ (Microsoft) отчете значителен ръст на приходите и печалбата през финансовата 2025/2026 година, подкрепен от силното търсене на продукти, свързани с изкуствения интелект, и облачните услуги. Финансовите резултати надхвърлиха очакванията на анализаторите, а акциите на компанията поскъпнаха в следборсовата търговия, предаде Ройтерс. 

За дванадесетте месеца до края на юни приходите на компанията са нараснали с 18 на сто на годишна база до 332 млрд. долара, а нетната печалба се е увеличила с почти една трета до малко под 134 млрд. долара.

Оперативната печалба е достигнала 155 млрд. долара, което представлява увеличение с над 20 на сто спрямо предходната финансова година.

Главният изпълнителен директор Сатя Надела съобщи, че приходите от облачната платформа „Азюр“ (Azure) за първи път са надхвърлили 100 млрд. долара за една финансова година. По думите му платената версия на асистента с изкуствен интелект „Копайлът“ (Copilot) вече има над 30 милиона потребители.

През четвъртото тримесечие на финансовата година приходите от облачни услуги са нараснали с 43 на сто, докато анализаторите очакваха ръст от под 40 на сто.

Общите приходи на компанията през тримесечието са се увеличили с 18 на сто до 90 млрд. долара, а оперативната печалба също е нараснала с 18 на сто до 40,6 млрд. долара.

Инвеститорите реагираха положително на резултатите. Акциите на „Майкрософт“ поскъпнаха с около 3 на сто в следборсовата търговия на Уолстрийт.

През последните седмици инвеститорите поставяха под въпрос дали мащабните инвестиции на големите технологични компании в инфраструктура за изкуствен интелект ще донесат достатъчна възвръщаемост.

„Този отчетен сезон е посветен на реалното внедряване на изкуствения интелект, а не само на ентусиазма около него“, коментира Сет Хикъл, главен инвестиционен директор на компанията за управление на активи „Майндсет“ (Mindset).

/БП/

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