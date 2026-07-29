Индия очаква търговското споразумение с ЕС да влезе в сила през първото тримесечие на 2027 г., заяви индийският министър на търговията

Индия очаква споразумението за свободна търговия с Европейския съюз да влезе в сила през първото тримесечие на идната година, заяви днес индийският министър на търговията Пиюш Гоял, предаде Ройтерс.

Споразумението за свободна търговия с ЕС е в заключителната фаза и се очаква да бъде внесено за разглеждане в Европейския парламент след лятната ваканция, добави министър Гоял.

В края януари ЕС и Индия сключиха споразумение за свободна търговия, което индийският премиер Нарендра Моди определи като „майката на всички сделки“.

Съгласно споразумението Индия и ЕС постепенно ще намалят митата върху повечето стоки, с които търгуват помежду си. Индия ще намали постепенно митата върху вносните автомобили от 110 на сто до 10 на сто, а митата върху автомобилните части ще бъдат премахнати след 5 до 10 години. Индийските мита върху машините, химикалите и фармацевтичните продукти също ще бъдат в по-голямата си част премахнати.

Налозите върху някои селскостопански продукти от ЕС също ще бъдат значително понижени. Митата върху виното ще бъдат намалени от 150 на 75 на сто, а 40-процентната ставка върху зехтина ще бъде премахната. Някои селскостопански продукти обаче, включително говеждо, пилешко месо, ориз и захар, са изключени от споразумението, а стандартите на ЕС ще продължат да се прилагат за всички индийски вносни стоки.