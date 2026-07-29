Районът около засегнатата отвеждаща тръба край къмпинг „Златна рибка“ е обезопасен, съобщиха от транспортното министерство

Корабоплаването в района на засегнатия участък от отвеждащата тръба на пречиствателната станция край къмпинг „Златна рибка“ е обезопасено след предприетите действия от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, съобщиха днес от пресцентъра на Министерството на транспорта.

В началото на седмицата екипи на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски район“ извършиха спешна проверка по сигнал за тръба, издигнала се над водната повърхност на около 500 метра навътре в морето край Созопол.

В съобщението се посочва, че веднага след установяването на точните координати Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е разпространила навигационно съобщение за опасен район с цел своевременно предупреждение на преминаващите плавателни съдове. От ведомството отбелязват, че ДП „Пристанищна инфраструктура“ е поставило обозначителен буй, който маркира местоположението на съоръжението и осигурява необходимата видимост в района. Зоната остава под наблюдение, като към момента няма данни за затруднения на корабоплаването.

В съобщението се уточнява, че съоръжението е част от системата за дълбоководно отвеждане и изпускане на пречистени отпадъчни води в морската акватория на пречиствателната станция на Созопол. То отвежда пречистените води навътре в морето на контролирана дълбочина.

От Министерството на транспорта подчертават, че случаят се отнася до инфраструктурен обект, а не до навигационен проблем. По тази причина последващите действия по възстановяването му са от компетентността на Община Созопол и на собственика или оператора на пречиствателната станция.