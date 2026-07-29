Законодателни промени в Закона за пътищата не бяха приети на първо четене от ресорната комисия в парламента

Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание отхвърли на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, внесен от Йордан Иванов от ПГ „Демократична България“ и група народни представители на 4 юни 2026 г. „За“ гласуваха 5 депутати, „против“ - 1, „въздържал се“ - 11.

Катя Панева от ПГ на „Демократична България“ представи законопроектът, който предлага премахване на изискването за заплащане на такси за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса, за републиканските пътища от втори и трети клас. Проектът предвижда функциите по поддръжка и развитие на тези участъци да бъдат изцяло обезпечени чрез държавния бюджет, като по този начин се гарантира свободното придвижване и икономическото оживление в по-слабо развитите региони на страната.

По думите на Панева голяма част от тези пътища са единствената връзка на хората в малките населени с общинския център, с работното място, с училище, лекар и аптека.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска каза, че министерството разбира и споделя стремежа за намаляване на финансовата тежест върху българите в по-слабо развитите райони на страната, но не подкрепя предложения законопроект. По думите ѝ той не съдържа необходимата финансова, техническа и функционална обосновка.

Коста Стоянов от ПГ на „Възраждане“ смята, че когато се говори за намаляване на такси или тяхното премахване, това трябва да е свързано категорично със състоянието на конкретни пътища качеството на настилките им. Няма как да се премахнат такси за пътища в добро състояние, заяви Стоянов. Той отбеляза, че подкрепят законопроекта, за да направят предложения между първо и второ четене.

Живка Бучуковска от ПГ на „Прогресивна България“ изрази мнение, че липсва конкретна финансова обосновка и не е посочен размерът на винетните такси, свързани с движението по второкласните и третокласните пътища, нито какъв ще бъде очакваният годишен недостиг на бюджета, от какъв източник ще бъдат компенсирани конкретните загуби и как ще бъдат гарантирани средствата за текущ ремонт, зимно поддържане, реконструкция. Бучуковска изтъкна като проблем също, че не е даден транспортен модел и анализ, който да оправдава рисковете като пренасочване на автомобилния поток от първокласни пътища и последствията от това. Според нея не е убедително твърдението, че подобни промени няма да доведат до допълнителна административна тежест.

Стефан Сабрутев от ПГ на „Прогресивна България“ заяви, че проблемът на хората в малките населени места не са пътните такси, а състоянието на пътищата.

Искра Михайлова-Копарова от ПГ на „ДПС“ коментира, че законодателното предложение има изцяло социална роля. Тя изрази мнение, че това е тема, по която трябва да се работи.