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„Рио Тинто“ отчете 47-процентен ръст на печалбата през първото полугодие

Бойчо Попов
„Рио Тинто“ отчете 47-процентен ръст на печалбата през първото полугодие
„Рио Тинто“ отчете 47-процентен ръст на печалбата през първото полугодие
Снимка: АP/Ty O'Neil, архив
Сидни,  
29.07.2026 11:58
 (БТА)

Миннодобивната компания „Рио Тинто“ (Rio Tinto) отчете значително увеличение на печалбата си през първото полугодие, подкрепено от по-високите цени на суровините, особено на медта, съобщи ДПА.

Коригираната печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) е нараснала с 28 на сто на годишна база до 14,8 млрд. щатски долара спрямо 11,6 млрд. долара година по-рано.

Нетната печалба се е увеличила с 47 на сто до около 6,7 млрд. долара, като и двата показателя надхвърлят очакванията на анализаторите.

Приходите на компанията са нараснали с 15 на сто до около 31 млрд. долара.

На този фон „Рио Тинто“ увеличи междинния си дивидент с 43 на сто до 2,11 долара на акция.

След публикуването на резултатите акциите на компанията на борсата в Сидни поскъпнаха с 4,4 на сто. В крайна сметка те приключиха сесията с ръст от 3,7 на сто. 

Главният изпълнителен директор Саймън Трот заяви, че компанията ще ускори програмата си за повишаване на ефективността чрез допълнително намаляване на разходите, увеличаване на свободния паричен поток и продажба на неприоритетни активи.

По негови думи досега компанията е реализирала икономии в размер на 870 млн. долара, като целта до края на годината е повишена до 1,8 млрд. долара. В дългосрочен план „Рио Тинто“ планира да постига устойчиви годишни икономии в размер на около 1,2 млрд. долара. 

/БП/

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