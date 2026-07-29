Индексите в Азиатско-тихоокеанския регион се движиха разнопосочно, разпродажбите на акции на производителите на чипове продължават

Водещите фондови пазари в Азиатско-тихоокеанския регион приключиха днешната търговия с разнопосочни изменения, като силният натиск върху акциите на производителите на полупроводници продължи, макар и да отслабна спрямо началото на сесията, предаде Дау Джоунс.

Настроенията на инвеститорите останаха повлияни от съмненията дали мащабните инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект ще осигурят очакваната възвръщаемост. Допълнително напрежение внесоха поскъпването на петрола след ескалацията на конфликта в Близкия изток и очакваното решение на Управлението за федерален резерв на САЩ за основните лихвени проценти.

Южнокорейският индекс Kospi се понижи с 6 на сто до 5663,24 пункта, след като във вторник загуби 11 на сто. По време на днешната сесия спадът отново достигна около 11 на сто, преди да бъде ограничен.

Акциите на „Ес Кей Хайникс“ (SK Hynix) приключиха деня със спад от 9,6 на сто, след като в хода на търговията поевтиняваха с над 18 на сто. Въпреки че компанията отчете 13-кратно увеличение на нетната си печалба през второто тримесечие, приходите и оперативната печалба останаха под пазарните очаквания.

Акциите на „Самсунг Електроникс“ (Samsung Electronics), която ще представи финансовите си резултати в четвъртък, се понижиха с 5,2 на сто.

В Тайван технологичният индекс Taiex отстъпи с 3,8 на сто.

Японският Nikkei 225 също приключи на отрицателна територия, като се понижи с 1,5 на сто до 61 434,19 пункта под натиска на акциите от полупроводниковия сектор. По-широкият индекс Topix 500 обаче се повиши с 0,3 на сто до 3109,33 пункта.

Китайските борси се представиха по-добре. Индексът Hang Seng в Хонконг нарасна с 1,8 на сто до 25 753,19 пункта, а Shanghai Composite приключи с повишение от 0,4 на сто до 3828,47 пункта.

Австралийският S&P/ASX 200 се повиши с 1 на сто до 9038,60 пункта, подкрепен от по-слабите от очакваното данни за инфлацията през второто тримесечие, които според анализатори намаляват вероятността от повишаване на основния лихвен процент през август.

Сред най-печелившите акции в Сидни бяха тези на „Рио Тинто“ (Rio Tinto), които поскъпнаха с 3,7 на сто след 47-процентен ръст на печалбата през първото полугодие и увеличение на междинния дивидент. Акциите на Би Ейч Пи (BHP) също се повишиха - с 1,4 на сто.

Късно вчера технологичният американски индекс Nasdaq 100 отбеляза спад от 0,22 на сто, като това бе петият пореден ден на понижение. Това е най-дългата серия от понижения, отбелязана от началото на януари насам.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна с 1,03 на сто до 52 767,32 пункта. Широкият измерител S&P 500 записа ръст от 0,21 на сто до 7428,78 пункта.