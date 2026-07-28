Местна инициативна група Русе - Иваново - Борово предвижда инвестиции за над 1,8 млн. евро за рибарството, бизнеса и туризма в региона

Сдружение „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Русе - Иваново - Борово“ предвижда инвестиции за повече от 1,8 млн. евро в проекти за устойчиво икономическо развитие, модернизиране на рибарския сектор, опазване на околната среда и развитие на местните общности в трите общини. Това беше съобщено на пресконференция в сградата на Областната и общинската администрация в Русе с участието на изпълнителния директор на МИРГ Русе - Иваново - Борово Магдалина Илиева, кмета на крайдунавския град Пенчо Милков, кмета на Иваново Георги Миланов и заместник-кмета на Борово Росен Иванов.

Стратегията за водено от общностите местно развитие се финансира по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. със средства от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури. Освен предвидените над 1,8 млн. евро публичен ресурс, се очаква да бъдат привлечени и близо 330 000 евро частни инвестиции.

Кметът на Русе Пенчо Милков заяви, че стратегията е пример как партньорството между местната власт, бизнеса и гражданските организации може да донесе реални ползи за хората. По думите му средствата ще подпомогнат реализирането на проекти, които ще развият потенциала на река Дунав, ще подкрепят местната икономика и ще направят региона по-привлекателен за инвестиции и туризъм. Той отбеляза, че сред приоритетите на община Русе е изграждането на лодкостоянка, като първата стъпка ще бъде определянето на подходящо място съвместно с държавните институции и изготвянето на необходимия инвестиционен проект, тъй като разходите за проектиране не са допустими за финансиране по програмата. Според него всички инициативи, които насърчават хората да се обърнат към Дунав и популяризират рибарството като поминък и туристическа атракция, ще получат подкрепа, включително чрез организиране на тематични събития и фестивали.

Кметът на Иваново Георги Миланов посочи, че общината планира да насочи усилията си към изграждането на довеждаща инфраструктура и „Алея на рибарите“ към пристанището в село Пиргово. По думите му изграждането на лодкостоянка вероятно ще остане за следващ етап заради необходимостта от по-продължителни съгласувателни процедури и проектна подготовка, свързани със статута на река Дунав като гранична зона. Той изрази надежда, че сдружението ще се развива и ще разширява възможностите си през следващите програмни периоди, като подпомага местните общности и малкия и средния бизнес.

Заместник-кметът на община Борово Росен Иванов заяви, че местната власт вижда в стратегията възможност да подкрепи традиционния поминък на жителите на дунавското село Батин. Намеренията са да бъде подобрена инфраструктурата в района, да се създадат условия за изграждане на лодкостоянка и база за съхранение на лодки, както и места за съхранение на риба, което да подпомогне местните рибари и развитието на тяхната дейност.

Изпълнителният директор на МИРГ Русе – Иваново – Борово Магдалина Илиева представи основните параметри на стратегията. Тя обясни, че всички проекти трябва да се реализират на територията на една от трите общини и да допринасят за екологичната и социално-икономическата устойчивост, зеления и цифровия преход, развитието на рибарските общности и устойчива икономика.

Финансирането ще бъде насочено към пет основни направления – около 736 000 евро за зеления преход и устойчива икономика, 127 000 евро за модернизацията на рибарството и диверсификацията на икономическите дейности, както и 327 000 евро за мерки за енергийна ефективност, иновации, обучения и социално включване. Другите направления включват съвместни проекти между различни местни партньори, както и национално и международно сътрудничество с други местни инициативни рибарски групи.

Сред потенциалните бенефициенти са общините Русе, Иваново и Борово, микро-, малки и средни предприятия, рибари и техните сдружения, неправителствени организации, читалища, научни институти и висши училища. За общини, читалища, научни организации и неправителствени организации в обществена полза е предвидено до 100 процента безвъзмездно финансиране, а за частни предприятия, физически лица и неправителствени организации със стопанска дейност – до 50 процента. Размерът на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект ще бъде между 127 000 и 200 000 евро.

Илиева даде примери за допустими дейности - изграждане на лодкостоянки, понтони и кейове, ремонт и реконструкция на довеждаща инфраструктура до рибарски обекти, обновяване на обществени пространства, паркове и туристическа инфраструктура, изграждане на фотоволтаични системи, закупуване на оборудване, създаване на интернет платформи и мобилни приложения, организиране на фестивали, изложби и културни събития, както и развитие на т.нар. рибарски туризъм, при който туристите участват в ежедневието на рибарите, излизат с лодки и се запознават с традициите на занаята.

По думите ѝ към стратегията вече има проявен интерес от представители на различни сектори – производители, търговци, неправителствени организации и други малки предприятия, което показва широкия обхват на възможностите за финансиране. Тя подчерта, че целта е европейските средства да достигнат до качествени проекти, които създават работни места, насърчават иновациите и развиват потенциала на местните общности.

Процедурите за кандидатстване се очаква да бъдат обявени през третото или четвъртото тримесечие на 2026 година. След публикуването им кандидатите ще разполагат с до 90 дни за подготовка и подаване на проектните си предложения. Всички одобрени проекти трябва да бъдат изпълнени и окончателно разплатени до 31 декември 2029 година.