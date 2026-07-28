ЕК е готова да осигури безлихвени заеми за 1,5 млрд. евро за производители на батерии за електромобили

Европейската комисия съобщи, че е готова да осигури безлихвени заеми за общо 1,5 милиарда евро за ускоряване на производството на батерии за електромобили. Финансирането ще бъде предоставено от приходите от европейската система за търговия с емисии.

ЕК очаква предложения до 30 септември от желаещи от държави в Европейското икономическо пространство (страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Проектите трябва да бъдат представени от организации с възможен годишен производствен капацитет за най-малко 10 гигавата. Одобрените проекти ще получат подкрепа за до 60 на сто от допустимите разходи и до 500 милиона евро.

ЕС въведе механизма за подкрепа на европейските производители на батерии по-рано тази година. Целта на механизма е разширяване на европейското производство и въвеждане на по-чисти технологии като част от усилията за опазване на околната среда.