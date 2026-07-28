Автентичното гостоприемство, развивано от Oborishte 63 Boutique Hotel, е в основата на включването му в MICHELIN Guide

Истинският лукс не се измерва с мащаба, а с качеството на преживяването, вярват в Oborishte 63 Boutique Hotel, който е включен в MICHELIN Guide Hotels за 2025 г. като препоръчано място за настаняване.

Бутиковият хотел, разположен на една от най-емблематичните улици в София „Оборище“, в непосредствена близост до катедралния храм „Св. Александър Невски“, Народното събрание и множество културни и исторически забележителности, разполага с девет индивидуално проектирани стаи и апартаменти, които съчетават съвременен комфорт с елегантен интериор.

„За нас включването на Oborishte 63 Boutique Hotel е изключително признание и потвърждение, че вниманието към детайла, персоналното отношение и високите стандарти, които следваме ежедневно, се забелязват и оценяват на международно ниво", каза за БТА генералният мениджър на хотела Орлин Михайлов.

Мястото за настаняване предлага отлична локация в една от най-престижните и спокойни части на София и високо ниво на персонализирано обслужване. Всеки детайл - от интериора и комфорта на стаите до отношението на екипа, е съобразен с идеята гостите да се чувстват специални и истински добре дошли.

„Като бутиков хотел можем да отделим необходимото внимание на всеки посетител и да създадем индивидуално преживяване, което често остава най-силният спомен от престоя“, каза още той.

В основата на философията на бутиковия хотел е именно индивидуалният подход към всеки гост, спокойната атмосфера и стремежът за надхвърляне на очакванията.

Орлин Михайлов смята, че включването на Oborishte 63 Boutique Hotel в MICHELIN Guide е резултат от цялостното преживяване, което предлагат на своите посетители.

По думите му всяко подобно признание е едновременно повод за гордост и стимул за екипа да продължи да се развива - не просто да покрие определени критерии, но и постоянно да подобрява качеството на услугата. За целта ръководството инвестира в обучението на екипа, усъвършенстването на процесите и развитието на нови предложения, които отговарят на очакванията на съвременния пътешественик.

„Ако в бъдеще успеем да заслужим и MICHELIN Key (ключ: следващо ниво на признание от "Мишлен" - бел. ред.), това би било естествен резултат от последователната ни работа, а не самоцел. За нас най-важно остава доверието и удовлетвореността на нашите гости“, посочи мениджърът.

Сред посетителите са както туристи от цял свят, така и бизнес пътешественици, дипломати и гости, които ценят бутиковия характер на хотела.

„Днес екипът ни продължава да развива хотела с фокус върху качеството на услугата, вниманието към детайла и създаването на автентично гостоприемство, което представя София по най-добрия възможен начин“, допълни Михайлов.

Така според него през годините Oborishte 63 Boutique Hotel се утвърждава като предпочитан избор за гости, които търсят спокойствие, дискретност и персонално отношение в центъра на столицата.

В поредица от материали БТА представя българските хотели, включени в селекцията на MICHELIN Guide Hotels, която отличава места със собствен характер, последователно качество, високо ниво на обслужване и ясна връзка с дестинацията. Наскоро деветте места за настаняване получиха грамоти от Министерството на туризма за висок професионализъм, безупречно качество на услугите и принос към утвърждаването на авторитета на дестинация България.



„Трябва да разкажем историите на тези хотели и да покажем какво стои зад успеха им. Така можем да насърчим повече представители на сектора да инвестират в качество, характер и преживяване и да увеличим броя на българските обекти, разпознати на световно ниво“, каза министърът на туризма Илин Димитров по този повод.