Как китайският производител на чипове Си Екс Ем Ти се превърна в технологичен символ на стремежа на Пекин към самостоятелност

Китайският производител на чипове за памет Си Екс Ем Ти (CXMT, ChangXin Memory Technologies) се превърна в най-ценната публично търгувана компания в страната, след като акциите ѝ поскъпнаха с над 500 на сто при дебюта ѝ на борсата в Шанхай в понеделник. Това подчерта силната подкрепа на инвеститорите към местен производител на чипове, превърнал се в ключов елемент от усилията на Пекин за технологична самостоятелност, пише Ройтерс в анализ.

Си Екс Ем Ти, водещият китайски производител на чипове памет с произволен достъп (DRAM), набра 57,92 млрд. юана (8,6 млрд. долара) при най-голямото първично публично предлагане (IPO) в Азия тази година. Акциите започнаха търговията на цена от 49,50 юана спрямо емисионната цена от 8,66 юана, което изстреля пазарната стойност на компанията до около 3,65 трлн. юана (539,21 млрд. долара) - над тази на Промишлената и търговска банка на Китай (Industrial & Commercial Bank of China).

Рязкото поскъпване увеличи значително оценката на компанията спрямо оценката от приблизително 579 млрд. юана (85,5 млрд. долара) при първичното публично предлагане, преди дори да бъде използвана опцията за допълнително разпределение на акции. Това показва високата премия, която инвеститорите са готови да платят за голям производител на полупроводници, фокусиран изцяло върху една основна дейност.

Впечатляващият борсов дебют на Си Екс Ем Ти ще покаже доколко инвеститорите са готови да подкрепят китайските компании за полупроводници в момент, когато световните технологични акции се движат между ентусиазма около изкуствения интелект и търсенето на по-сигурни инвестиции.

Ройтерс посочва някои факти за Си Екс Ем Ти и причините компанията да привлича вниманието на инвеститорите.

Какво е Си Екс Ем Ти?

Производителят на чипове памет Си Екс Ем Ти е водещият китайски производител на полупроводници за динамична памет с произволен достъп, които осигуряват работата на смартфони, персонални компютри, сървъри, системи с изкуствен интелект и други електронни устройства.

Световният пазар на тези чипове отдавна е доминиран от компании като „Самсунг електроникс“ (Samsung Electronics), „Ес Кей Хайникс“ (SK Hynix) и „Майкрон Текнолоджи“ (Micron Technology). Си Екс Ем Ти е четвъртият по големина производител на чипове за динамична памет с произволен достъп в света, като според документа, представен при излизането на борсата, през 2025 г. е държал около 7,7 на сто дял от пазара.

Растежът на компанията се ускори по време на глобалния подем на пазара на чипове за памет, започнал миналата година, подкрепен от търсенето, свързано с изкуствения интелект. Това доведе до повишаване на цените и увеличаване на инвестициите в по-модерни продукти.

Приходите на компанията през първото тримесечие нараснаха със 719 на сто спрямо година по-рано до 50,8 млрд. юана (7,51 млрд. долара).

Очаква се през първата половина на настоящата година приходите да достигнат между 110 млрд. и 120 млрд. юана, което е почти двойно повече спрямо общите приходи за цялата 2025 г. - 61,8 млрд. юана.

Защо е важна китайската компания?

Чиповете за памет са основен компонент в почти всички съвременни компютърни системи. Чиповете памет с произволен достъп се превърнаха в особено важен елемент за сървърите с изкуствен интелект, тъй като обучението и работата на ИИ моделите изискват огромни количества високоскоростна памет.

За Китай Си Екс Ем Ти е отговор на стратегическа уязвимост. Пекин от години се стреми да намали зависимостта си от чуждестранни полупроводници и свързаните с тях технологии - усилие, което се засили, след като САЩ и техните съюзници затегнаха ограниченията върху износа на авангардни чипове и оборудване за производството им.

Затова първичното публично предлагане на компанията представлява и тест дали Китай може да изгради конкурентен местен производител в сектор, който все още е доминиран от чуждестранни корпорации.

След дебюта си на борсата Си Екс Ем Ти достигна пазарна капитализация от 539 млрд. долара - малко над половината от оценката на „Майкрон Текнолоджи“, въпреки че делът ѝ на световния пазар на полупроводници е значително по-малък.

Кой стои зад китайската компания?

Акционерната структура на Си Екс Ем Ти отразява китайския модел за държавно подкрепяно финансиране за сектора на полупроводниците.

Според борсова документация, свързана с листването, държавни акционери в компанията са притежавали 36,29 на сто от капитала преди първичното публично предлагане. Сред тях са инвеститори, свързани с местните власти в град Хъфей и провинция Анхуей, както и водещият държавен Национален инвестиционен фонд за развитие на полупроводниковата индустрия на Китай - „Големият фонд“ (Big Fund), създаден, за да ускори изграждането на самостоятелна китайска екосистема за чипове.

Ключова фигура зад развитието на Си Екс Ем Ти е Чжу Имин – основателят на китайската компания за проектиране на чипове памет „Гигадивайс Семикъндъктър“ (GigaDevice Semiconductor), известна с производството на флаш памети (NOR, неизтриваема електронна памет, която запазва информацията си дори когато устройството е изключено), използвана за съхраняване на код в електронни устройства.

Корпоративните документи определят Чжу Имин като централна фигура в създаването и развитието на компанията. Той е пренесъл опита си от сектора за чипове за памет и по-късно е станал председател на компанията.

Как Си Екс Ем Ти се сравнява с глобалните си конкуренти?

Въпреки че се превърна в четвъртия по големина производител на памет чипове с произволен достъп в света, Си Екс Ем Ти все още изостава от лидерите в най-модерните технологии за памет, особено при високоскоростните чипове с висока пропускателна способност на паметта (HBM - High Bandwidth Memory), които са ключови за изграждането на ускорители за изкуствен интелект от компании като „Енвидиа“ (Nvidia).

„Самсунг електроникс“ и „Ес Кей Хайникс“ доминират пазара на тези чипове благодарение на десетилетия опит в производството, технологични разработки и утвърдени отношения с глобални клиенти. „Майкрон Текнолоджи“ също е сред големите доставчици на тези чипове памет.

Предимството на Си Екс Ем Ти обаче е в други области - компанията се възползва от силната държавна подкрепа, достъпа до финансиране, свързано с държавни структури, и нарастващото търсене от китайски компании, които търсят алтернативи на чуждестранните доставчици.

Тези фактори могат да помогнат на китайската компания да увеличи пазарния си дял въпреки технологичното изоставане спрямо световните лидери.

Какви са рисковете?

Освен с традиционния за пазара на чипове за памет цикъл на резки възходи и спадове, Си Екс Ем Ти се сблъсква и с рискове, свързани с американските ограничения върху износа на технологии.

Ограниченията затрудняват достъпа на компанията до модерно оборудване за производство на чипове от доставчици като нидерландскиятт производител на оборудване Ей Ес Ем Ел (ASML) и правят по-трудно преодоляването на технологичното изоставане спрямо глобалните конкуренти.

Компанията е изправена и пред геополитически рискове. Министерството на отбраната на САЩ миналия месец определи Си Екс Ем Тикато „китайска военна компания“. По-рано Ройтерс съобщи, че тя е получила одобрение от американска междуведомствена комисия за включване в „Списъка с организации" (Entity List, насочен към компании и организации, които според САЩ представляват заплаха за националната сигурност или външнополитическите интереси на Вашингтон), но това все още не е приложено.

Си Екс Ем Ти планира да използва средствата от първичното публично предлагане за разширяване на производствения си капацитет, модернизиране на технологиите и финансиране на научноизследователска и развойна дейност.