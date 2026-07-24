„Верайзън“ повиши годишната си прогноза за печалбата и сключи сделка за над 1 млрд. долара с „Гугъл“

Американската телекомуникационна компания „Верайзън“ (Verizon) повиши прогнозата си за годишната коригирана печалба и съобщи, че е сключила сделка за над 1 млрд. долара с „Гугъл“ (Google) за предоставяне на свързаност чрез неизползвана оптична инфраструктура (dark fiber) за центровете за данни на технологичната компания, предаде Ройтерс. След новината акциите на телекомуникационния оператор поскъпнаха с 3 на сто, допълва агенцията.

Очаква се до края на годината да бъдат сключени още споразумения, които могат да генерират приходи за няколко милиарда долара през следващите години, заяви главният изпълнителен директор на „Верайзън“ Дан Шулман по време на разговор с анализатори след представянето на финансовите резултати.

Развитието на инфраструктурата за изкуствен интелект създава нови възможности за телекомуникационните оператори да извличат приходи от своите оптични мрежи, тъй като големите технологични компании търсят високоскоростна свързаност между центровете за данни.

„Верайзън“ преминава през стратегическа промяна под ръководството на новия си главен изпълнителен директор Шулман, като въвежда по-опростени мобилни планове, нова програма за лоялност и комбинирани предложения за мобилни и широколентови услуги, за да подобри привличането на клиенти след изоставане спрямо конкурентите по ръст на абонатите, посочва Ройтерс.

Компанията съобщи днес, че през второто тримесечие е привлякла 184 000 нови абонати на договор за мобилни услуги, с което е наминала очакванията на анализатори, анкетирани от „ФактСет“ (FactSet), за 103 900 нови абонати.

През миналия месец „Верайзън“ обнови мобилните си предложения с въвеждането на неограничения мобилен план „Симплисити“ (Simplicity), който заменя по-сложната досегашна структура с по-прозрачно ценообразуване и включва достъп до най-бързата 5Джи (5G) мрежа на компанията и мобилни хотспот услуги.

Компанията вече очаква годишна коригирана печалба от 4,99 до 5,04 долара на акция спрямо предишната прогноза от 4,95 до 4,99 долара.

Очакванията са свободният паричен поток да нарасне с между 9 и 10 на сто през тази година, над предишната прогноза за ръст от около и над 7 на сто.

Приходите на оператора през второто тримесечие възлизат на 34,3 млрд. долара, под прогнозата на анализаторите от 35,16 млрд. долара, според данни, събрани от „Лондон сток ексчейндж груп“ (LSEG). Причина за това са по-ниските приходи от оборудване заради забавянето при подмяната на телефони, тъй като клиентите използват устройствата си по-дълго.

Коригираната печалба е достигнала 1,30 долара на акция, над очакваните 1,27 долара, благодарение на мерките за ограничаване на разходите и намалените плащания за субсидиране на телефони и други мобилни устройства за клиентите.