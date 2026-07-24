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Печалбата на водещия презастраховател „Мюних Ре“ достига 2,2 млрд. евро през второто тримесечие по предварителни данни на германската компания

Марин Милков
Печалбата на водещия презастраховател „Мюних Ре“ достига 2,2 млрд. евро през второто тримесечие по предварителни данни на германската компания
Печалбата на водещия презастраховател „Мюних Ре“ достига 2,2 млрд. евро през второто тримесечие по предварителни данни на германската компания
Снимка: AP/Gerald Herbert, архив
Мюнхен,  
24.07.2026 19:44
 (БТА)

Най-големият презастраховател в света „Мюних Ре“ (Munich Re) обяви предварителни данни, според които нетната му печалба за второто тримесечие достига 2,2 млрд. евро, значително над средната прогноза на анализаторите от 1,786 млрд. евро, предаде ДПА.

Компанията посочи, че по-добрите от очакваното данни се дължат на силното оперативно представяне, ограничените големи щети в бизнеса по презастраховане на имуществени и злополучни рискове, както и на добрата възвръщаемост от инвестициите.

„Мюних Ре“ съобщи също, че високата доходност от инвестициите е допринесла съществено и за изключителната нетна печалба от около 0,3 млрд. евро на основното ѝ застрахователно подразделение „Ерго“ (ERGO).

Нетната печалба на компанията за първите шест месеца на 2026 г. достигаю приблизително 3,9 млрд. евро.

Германският презастраховател потвърди, че очаква да постигне целта си за нетна печалба през 2026 г. в размер 6,3 млрд. евро.

Компанията ще публикува пълните си финансови резултати за второто тримесечие на 7 август, посочва ДПА.

Акциите на „Мюних Ре“ се търгуваха с понижение от 0,73 на сто до 502,50 евро за ценна книга на германската търговска борса „Ксетра“ (Xetra) - един от двата основни пазара на „Дойче бьорзе“ (Deutsche Boеrse).

/БП/

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