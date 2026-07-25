Тази седмица пшеницата изоставаше в повишаването на цените на световните борси, сравнена с други култури, отчитат експертите от ССБ

Тази седмица пшеницата изоставаше в повишаването на цените на световните борси, сравнена с други култури, отчитат експертите от Софийската стокова борса (ССБ) в седмичния си анализ.

Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на чикагската борса се търгуваха на цени около 247-260 долара за тон, а тези на борсата „Юронекст“ (Euronext) в Европа - между 268 и 279 долара за тон.

Тази седмица фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на борсата в Чикаго се търгуваха в диапазона 176-182 долара за тон, а тези на „Юронекст“ - между 290 и 295 долара за тон.

Суровата и бялата захар се търгуваха почти без промяна през седмицата, но основните фундаменти остават променливи. Фючърсите на суровата захар в Ню Йорк се търгуваха на цени около 323-328 долара за тон, а тези на рафинираната в Лондон - около 464-469 долара за тон.

На Софийската стокова борса и през тази седмица остават офертите за търсене на фуражна пшеница на начална цена от 180 евро за тон и предлагане на хлебна пшеница на 190 евро за тон.

Цените на основните хранителни стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Ново е предлагането на разнообразни видове консерви като зелен грах, сладка царевица и белени домати на цени, вариращи от 1,23 до 1,66 евро за килограм. Остава и предлагането на ядки и семена от 1278,23 до 7362,60 евро за тон.

В подкръг „Индустриални стоки” на ССБ през тази седмица се реализираха покупки на дизелово гориво Б6 в рамките на 1340-1358 евро за хиляда литра, автомобилен бензин в диапазон 1220-1233 евро за хиляда литра и за газьол за ПКЦ в диапазон 1319-1522,16 евро за хиляда литра. Продължава предлагането на лигнитни въглища на 63,91 евро за тон.