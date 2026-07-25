Подробно търсене

Тази седмица пшеницата изоставаше в повишаването на цените на световните борси, сравнена с други култури, отчитат експертите от ССБ

Ивона Величкова
Тази седмица пшеницата изоставаше в повишаването на цените на световните борси, сравнена с други култури, отчитат експертите от ССБ
Тази седмица пшеницата изоставаше в повишаването на цените на световните борси, сравнена с други култури, отчитат експертите от ССБ
Снимка: Румен Сарандев/БТА, архив
София,  
25.07.2026 07:00
 (БТА)
Етикети

Тази седмица пшеницата изоставаше в повишаването на цените на световните борси, сравнена с други култури, отчитат експертите от Софийската стокова борса (ССБ) в седмичния си анализ.

Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на чикагската борса се търгуваха на цени около 247-260 долара за тон, а тези на борсата „Юронекст“ (Euronext) в Европа - между 268 и 279 долара за тон.

Тази седмица фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на борсата в Чикаго се търгуваха в диапазона 176-182 долара за тон, а тези на „Юронекст“ - между 290 и 295 долара за тон.

Суровата и бялата захар се търгуваха почти без промяна през седмицата, но основните фундаменти остават променливи. Фючърсите на суровата захар в Ню Йорк се търгуваха на цени около 323-328 долара за тон, а тези на рафинираната в Лондон - около 464-469 долара за тон.

На Софийската стокова борса и през тази седмица остават офертите за търсене на фуражна пшеница на начална цена от 180 евро за тон и предлагане на хлебна пшеница на 190 евро за тон.

Цените на основните хранителни стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Ново е предлагането на разнообразни видове консерви като зелен грах, сладка царевица и белени домати на цени, вариращи от 1,23 до 1,66 евро за килограм. Остава и предлагането на ядки и семена от 1278,23 до 7362,60 евро за тон.

В подкръг „Индустриални стоки” на ССБ през тази седмица се реализираха покупки на дизелово гориво Б6 в рамките на 1340-1358 евро за хиляда литра, автомобилен бензин в диапазон 1220-1233 евро за хиляда литра и за газьол за ПКЦ в диапазон 1319-1522,16 евро за хиляда литра. Продължава предлагането на лигнитни въглища на 63,91 евро за тон.

/ВЙ/

Свързани новини

23.07.2026 19:37

Спад в производството на зърнени култури, маслодайните и протеиновите запазват положителна динамика, според прогнозата на „Копа-Коджека“ за реколтата в ЕС през 2026 г.

По-предизвикателна година за зърнените култури в ЕС през 2026 г., още една силна реколта за маслодайните семена, положителна динамика при протеиновите култури въпреки по-ниските добиви. Такива са очакванията на експертите от работните групи на
18.07.2026 09:00

Повишение в цените на пшеницата и царевицата на световните борси през седмицата отчитат експертите на Софийската стокова борса

Повишение в цените на пшеницата и царевицата на световните борси през седмицата отчитат експертите на Софийската стокова борса. Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на борсата в Чикаго се търгуваха на цени около 233 - 249 долара
11.07.2026 07:00

Сравнително слаб пазар за пшеницата на световните борси тази седмица отчитат експертите на Софийската стокова борса

Сравнително слаб пазар за пшеницата на световните борси тази седмица отчитат експертите на Софийската стокова борса (ССБ). Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на борсата в Чикаго се търгуваха на цени около 223-228 долара за тон,
04.07.2026 11:00

Пазарите на зърно остават под натиск през седмицата, отчитат експертите на Софийската стокова борса

Търговията със суровини тази седмица беше обусловена от позициониране около доклада на Министерството на земеделието на САЩ за площите и запасите при зърнените култури, отчитат експертите на Софийската стокова борса в седмичния си анализ.  Според
27.06.2026 07:00

На Софийската стокова борса в края на юни остават офертите за търсене на фуражна пшеница на 180 евро за тон и предлагане на хлебна пшеница на 190 евро за тон

Световните пазари тази седмица разчитаха на комфортни запаси и благоприятно време в краткосрочен план, но останаха нащрек за политиката и геополитиката като потенциални повратни точки през следващата седмица. Това пишат експертите от Софийската
20.06.2026 07:00

Търговията на световните борси тази седмица се характеризираше с комфортно предлагане и високи запаси от зърнени храни и захар, отчитат от ССБ

Търговията на световните борси тази седмица се характеризираше с комфортно предлагане и високи запаси от зърнени храни и захар, пишат експертите от Софийската стокова борса (ССБ) в седмичния си анализ. Пшеницата се колебаеше между стреса от
13.06.2026 07:00

Времето и логистиката в Черно море остават основен двигател на цените на пшеницата на борсите през седмицата, отчитат експертите на ССБ

Времето и логистиката в Черно море остават основен двигател на цените на пшеницата на световните борси, но пазарният тон тази седмица отразява борба между по-ранните опасения от тежка зима и настоящите благоприятни условия в конкурентни региони,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:09 на 25.07.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация