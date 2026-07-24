Британският бизнес се върна към растеж през юли, ценовият натиск отслабва

Британските компании отчетоха първо разширяване на активността от три месеца през юли, подкрепени от временното отслабване на напрежението около войната с Иран, показва проучване на „Ес енд Пи Глоубъл“ (S&P Global), предаде Ройтерс.

Съставният индекс на мениджърите по поръчките (PMI/Пи Ем Ай) за Великобритания се повиши до 52,1 пункта през юли спрямо 49,3 пункта през юни, според предварителна оценка. Това е най-високото му равнище от февруари и надхвърля прогнозите на анализаторите, анкетирани от „Ройтерс“, които очакваха ограничено подобрение до 49,7 пункта. Стойности над 50 пункта показват разширяване на икономическата активност, а под 50 пункта – свиване.

Индексът Пи Ем Ай в сектора на услугите се повиши до 51,8 пункта спрямо 48,8 пункта през юни, достигайки най-високо равнище от април. Производственият Пи Ем Ай нарасна до 52,8 пункта от 52,5 пункта месец по-рано.

По думите на главния икономист на „Ес енд Пи Глоубъл Маркет Интелиджънс“ Крис Уилямсън, компаниите в хотелиерството са се възползвали от топлото време, Световното първенство по футбол и избора на част от британците да почиват в страната заради високите разходи и несигурността при пътуванията в чужбина.

Компаниите от услугите и промишлеността отчетоха най-слабия комбиниран ръст на цените на производствените фактори от февруари насам, подкрепен от по-ниските разходи за горива и суровини след временното намаляване на напрежението в района на Персийския залив, което доведе до спад на цените на петрола.

„Ценовият натиск отслабна благодарение на по-ниските цени на петрола през първата половина на месеца, което може да засили очакванията, че Английската централна банка ще се въздържи от повишаване на лихвените проценти“, заяви Уилямсън.

Очаква се "Банк ъв Ингланд" (Bank of England - централната банка на Великобритания - да запази основната си лихва на равнище 3,75 на сто следващата седмица, докато оценява последиците от конфликта.

Въпреки подобрението, Уилямсън предупреди, че инфлационният натиск остава висок, тъй като енергийният шок и проблемите с доставките заради войната в Близкия изток продължават да увеличават разходите на бизнеса.

Показателят за заетостта в проучването намалява непрекъснато след първия бюджет на бившия финансов министър Рейчъл Рийвс през 2024 г., който включваше увеличение на социалните осигуровки, плащани от работодателите.

Бизнесът е по-оптимистично настроен за следващата година, като очакванията са най-добри от февруари насам заради отслабването на геополитическото напрежение и по-ниските цени на петрола в началото на юли. В същото време новото изостряне на напрежението може да забави подобрението при разходите.

Отделно индексът за потребителското доверие на Джи Еф Кей (GfK) показа, че британските потребители през юли са станали най-оптимистични от януари насам, подкрепени от очакванията за подобрение на икономиката, допълва Ройтерс.