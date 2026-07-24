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ЕЦБ е в добра позиция да реагира на шока в цените на енергията, каза управителят на „Бундесбанк“ Йоахим Нагел

Борис Зюмбюлев
ЕЦБ е в добра позиция да реагира на шока в цените на енергията, каза управителят на „Бундесбанк“ Йоахим Нагел
ЕЦБ е в добра позиция да реагира на шока в цените на енергията, каза управителят на „Бундесбанк“ Йоахим Нагел
Управителят на германската централна банка „Бундесбанк“ Йоахим Нагел, Снимка: AP/Jose Luis Magana, архив
Франкфурт на Майн,  
24.07.2026 11:38
 (БТА)

Европейската централна банка е в добра позиция да реагира на растящите цени на енергията и трябва да вземе предвид постъпващите данни, преди да реши дали да повиши лихвените проценти през септември, заяви управителят на „Бундесбанк“ (Bundesbank) Йоахим Нагел, цитира Ройтерс.

ЕЦБ остави лихвените проценти непроменени тази седмица, но подаде силни индикации, че покачване през септември е вероятно, тъй като цените на петрола се върнаха на около 100 долара за барел, а цените на природния газ също се покачват.

„Покачването на лихвите през юни вече ни постави в добра позиция, от която можем да следим отблизо по-нататъшното развитие“, каза Нагел в изявление. „Виждаме в Близкия изток, че ситуацията остава крехка и все още сме изправени пред силна несигурност“, добави той. 

Въпреки че президентът на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че покачването на лихвите е било обсъждано в четвъртък, решението да се запази предходната политика е било единодушно. Отчасти това е, защото скокът в цените на енергията не предизвиква вторични инфлационни въздействия.

ЕЦБ не трябва да се ангажира предварително с каквато и да е промяна в лихвите и вместо това трябва да анализира големия обем данни, които ще бъдат получени преди следващото ѝ заседание на 10 септември, коментира Нагел.

/СЛС/

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