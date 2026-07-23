„УниКредит“ подготвя "бързи действия", за да придобие контрол над „Комерцбанк“

Италианската банка „УниКредит“ (UniCredit) подготвя бързи действия за придобиване на контрол над базираната във Франкфурт „Комерцбанк“ (Commerzbank), съобщи банката при представянето на финансовите си резултати за първото полугодие в Милано, предаде ДПА.

Главният изпълнителен директор на „УниКредит“ Андреа Орчел иска да обедини двете банки, за да създаде водеща европейска банкова група, но среща съпротива от страна на „Комерцбанк“ и германското правителство.

Италианската банка придоби първия си дял в „Комерцбанк“ през септември 2024 г., а в началото на май започна оферта за придобиване.

„УниКредит“ посочи, че регулаторните разрешения за офертата могат да бъдат получени още през четвъртото тримесечие. За приключване на сделката е необходимо и одобрение от Европейската централна банка.

Италианската банка заяви, че ще се стреми да поеме контрола над „Комерцбанк“ и скоро след това да приложи стратегическия си план. За тази цел тя може да свика извънредно общо събрание на акционерите.

До началото на юли „УниКредит“ е придобила допълнително около 17,6 на сто от акциите на „Комерцбанк“ чрез доброволна оферта за придобиване. Заедно с вече притежавания дял от 26,77 на сто участието на италианската банка би достигнало 44,37 на сто.

„УниКредит“ има достъп и до още 3,22 на сто от акциите чрез допълнителни финансови инструменти, което би могло да увеличи дела ѝ до 47,59 на сто. Това обаче все още трябва да бъде одобрено от Европейската централна банка като надзорен орган.

В хода на битката за придобиването на „Комерцбанк“ „УниКредит“ повиши и целите си за печалба. Банката очаква нетната ѝ печалба през тази година да бъде „значително над“ 11 милиарда евро.

За 2028 г. прогнозата е нетната печалба да бъде „значително над“ 13 милиарда евро, а за 2030 г. – „значително над“ 15 милиарда евро. „УниКредит“ уточни, че резултатите на „Комерцбанк“ все още не са включени изцяло в тези очаквания.

През второто тримесечие „УниКредит“ отчете печалба от около 2,9 милиарда евро, което е с около 10 на сто по-малко спрямо година по-рано, но над средните очаквания на анализаторите, допълва ДПА.