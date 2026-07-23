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Френската банка „Бе Ен Пе Париба“ увеличи нетната си печалба с над една трета през второто тримесечие до 4,3 млрд. евро

Марин Милков
Френската банка „Бе Ен Пе Париба“ увеличи нетната си печалба с над една трета през второто тримесечие до 4,3 млрд. евро
Френската банка „Бе Ен Пе Париба“ увеличи нетната си печалба с над една трета през второто тримесечие до 4,3 млрд. евро
Снимка: AP/Michel Euler, архив
Париж,  
23.07.2026 13:32
 (БТА)

Френската банкова група „Бе Ен Пе Париба“ (BNP Paribas) отчете силен ръст на нетната си печалба през второто тримесечие, достигайки 4,3 млрд. евро, подкрепена от продажбата на дела си в белгийски застраховател и от включването в резултатите на придобития бизнес за управление на активи на застрахователната група „Акса“ (Axa), съобщава френското издание „Фигаро“.

Главният изпълнителен директор на банката Жан-Лоран Бонафе определи резултатите като „високи“, като подчерта ролята на „диверсифицирания модел“ на „Бе Ен Пе Париба“. Той акцентира и върху ускоряването на дигиталната трансформация на групата, по-специално в областта на изкуствения интелект.

Нетната печалба на банката през тримесечието се е увеличила с 33,4 на сто спрямо същия период на миналата година, като резултатът съвпада с очакванията на анализаторите, анкетирани от Блумбърг и компанията за пазарни данни „ФактСет“ (FactSet).

Приходите на банката са достигнали 14,1 млрд. евро през периода април-юни, което е ръст от 12 на сто на годишна база.

Най-силен ръст отчита звеното, което обединява застраховането и управлението на активи. Приходите му са нараснали с 27,3 на сто до близо 2 млрд. евро, основно благодарение на включването на „Акса Инвестмент Мениджърс" (Axa Investment Managers, бивше дружество на застрахователна компания „Акса“) в структурата на банката. „Бе Ен Пе Париба“ приключи придобиването на подразделението миналото лято за 5,1 млрд. евро, припомня „Фигаро“.

Без ефекта от промяната в структурата и допълнителните разходи, приходите в това направление са се увеличили с 8,4 на сто.

Еднократни операции подкрепиха резултатите

Резултатите на „Бе Ен Пе Париба“ през второто тримесечие бяха подкрепени и от еднократна печалба от около 850 млн. евро. Тя идва от продажбата на дела на банката от 25 на сто в белгийския застраховател „Ей Джи Иншурънс“ (AG Insurance) на компанията „Ажеас“ (Ageas).

Подразделението за корпоративно и инвестиционно банкиране също отчита „отлично тримесечие“, като приходите му са се увеличили с 12,7 на сто до 5,28 млрд. евро, подкрепени от силното представяне на фондовите пазари и дейностите по съхранение и управление на ценни книжа.

Търговските банки на групата във Франция, Белгия и Италия, заедно със специализираните дейности като потребителско кредитиране и онлайн банкиране, са отчели ръст от 4,8 на сто на годишна база до близо 7 млрд. евро.

Банката съобщи и за увеличение на разходите за покриване на кредитния риск - сумите, заделени като резерв срещу необслужвани кредити. Те достигат 949 млн. евро, което е ръст от над 7 на сто. Френската банкова група посочи, че за това допринася „развитието на геополитическите рискове“, без да назовава конкретно конфликта в Иран.

Потенциални съдебни рискове в САЩ

„Бе Ен Пе Париба“ все още не е включила в отчетите си резерви за възможни разходи по съдебни спорове в САЩ, които могат да бъдат значителни.

Банката загуби важно дело в края на октомври, по което беше призната за съучастничество в злоупотреби в Судан. Според обвиненията тя е организирала търговски операции, чиито приходи са финансирали армията и милиции на режима на Омар ал-Башир.

На 22 май банката внесе в апелативния съд в Ню Йорк жалба, в която посочи аргументите си срещу присъдата.

/СЛС/

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