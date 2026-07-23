Френската банка „Бе Ен Пе Париба“ увеличи нетната си печалба с над една трета през второто тримесечие до 4,3 млрд. евро

Френската банкова група „Бе Ен Пе Париба“ (BNP Paribas) отчете силен ръст на нетната си печалба през второто тримесечие, достигайки 4,3 млрд. евро, подкрепена от продажбата на дела си в белгийски застраховател и от включването в резултатите на придобития бизнес за управление на активи на застрахователната група „Акса“ (Axa), съобщава френското издание „Фигаро“.

Главният изпълнителен директор на банката Жан-Лоран Бонафе определи резултатите като „високи“, като подчерта ролята на „диверсифицирания модел“ на „Бе Ен Пе Париба“. Той акцентира и върху ускоряването на дигиталната трансформация на групата, по-специално в областта на изкуствения интелект.

Нетната печалба на банката през тримесечието се е увеличила с 33,4 на сто спрямо същия период на миналата година, като резултатът съвпада с очакванията на анализаторите, анкетирани от Блумбърг и компанията за пазарни данни „ФактСет“ (FactSet).

Приходите на банката са достигнали 14,1 млрд. евро през периода април-юни, което е ръст от 12 на сто на годишна база.

Най-силен ръст отчита звеното, което обединява застраховането и управлението на активи. Приходите му са нараснали с 27,3 на сто до близо 2 млрд. евро, основно благодарение на включването на „Акса Инвестмент Мениджърс" (Axa Investment Managers, бивше дружество на застрахователна компания „Акса“) в структурата на банката. „Бе Ен Пе Париба“ приключи придобиването на подразделението миналото лято за 5,1 млрд. евро, припомня „Фигаро“.

Без ефекта от промяната в структурата и допълнителните разходи, приходите в това направление са се увеличили с 8,4 на сто.

Еднократни операции подкрепиха резултатите

Резултатите на „Бе Ен Пе Париба“ през второто тримесечие бяха подкрепени и от еднократна печалба от около 850 млн. евро. Тя идва от продажбата на дела на банката от 25 на сто в белгийския застраховател „Ей Джи Иншурънс“ (AG Insurance) на компанията „Ажеас“ (Ageas).

Подразделението за корпоративно и инвестиционно банкиране също отчита „отлично тримесечие“, като приходите му са се увеличили с 12,7 на сто до 5,28 млрд. евро, подкрепени от силното представяне на фондовите пазари и дейностите по съхранение и управление на ценни книжа.

Търговските банки на групата във Франция, Белгия и Италия, заедно със специализираните дейности като потребителско кредитиране и онлайн банкиране, са отчели ръст от 4,8 на сто на годишна база до близо 7 млрд. евро.

Банката съобщи и за увеличение на разходите за покриване на кредитния риск - сумите, заделени като резерв срещу необслужвани кредити. Те достигат 949 млн. евро, което е ръст от над 7 на сто. Френската банкова група посочи, че за това допринася „развитието на геополитическите рискове“, без да назовава конкретно конфликта в Иран.

Потенциални съдебни рискове в САЩ

„Бе Ен Пе Париба“ все още не е включила в отчетите си резерви за възможни разходи по съдебни спорове в САЩ, които могат да бъдат значителни.

Банката загуби важно дело в края на октомври, по което беше призната за съучастничество в злоупотреби в Судан. Според обвиненията тя е организирала търговски операции, чиито приходи са финансирали армията и милиции на режима на Омар ал-Башир.

На 22 май банката внесе в апелативния съд в Ню Йорк жалба, в която посочи аргументите си срещу присъдата.