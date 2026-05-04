Финансовите пазари очакват данните за заетостта в САЩ и нова серия корпоративни отчети след рекордите на Nasdaq и S&P 500

Американските фондови пазари, и по-специално технологичният индекс Nasdaq и широкият индекс S&P 500, продължиха възходящото си движение към нови исторически върхове, но еуфоричният импулс вече показва признаци на забавяне, посочват от „Оанда“ (OANDA). Инвеститорите очакват ново фундаментално потвърждение, преди да се ангажират със следващата фаза на ралито.

Всички погледи сега са насочени към предстоящия доклад за заетостта извън селското стопанство в САЩ за април, докато пазарите продължават да очакват конкретен напредък в зациклилите дипломатически преговори между САЩ и Иран. Без окончателен пробив глобалните активи остават в геополитическа задънена улица, което според „Оанда“ ограничава формирането на нови устойчиви пазарни тенденции.

Изминалата седмица донесе силни новини за фондовите пазари, след като отчетите в технологичния сектор отново надминаха очакванията. Големите технологични компании, сред които „Амазон“ (Amazon), „Епъл“ (Apple), „Мета“ (Meta), „Майкрософт“ (Microsoft) и „Гугъл“ (Google), отчетоха рекордни приходи. Въпреки това, според „Оанда“, мащабът на капиталовите разходи, свързани с изкуствения интелект, продължава да тревожи инвеститорите. При достигнати високи оценки на акциите технологичните лидери ще трябва постоянно да доказват, че могат да поддържат високите си съотношения цена/печалба.

Макроикономическата среда остава сложна. Цената на американския лек суров петрол се задържа над 100 долара за барел през седмицата, което отново засили опасенията за инфлационен натиск през следващите месеци. Въпреки това след седмица с решения на пет водещи централни банки – „Банк ъв Ингланд“ (Bank of England), „Банк ъв Канада“ (Bank of Canada), „Банк ъв Джапан“ (Bank of Japan), Управлението за федералния резерв (УФР) и Европейската централна банка (ЕЦБ) – агресивни сигнали за повишение на лихвите липсваха.

Според „Оанда“ именно липсата на по-остър рестриктивен тон е предизвикала силна вълна на облекчение. Щатският долар се понижи рязко след последната пресконференция на президента на УФР Джером Пауъл, което подкрепи други основни валути и благородните метали. „С цените на енергията, които продължават да се покачват, сблъсъкът с реалността може да е неизбежен“, посочват от компанията.

На този фон фондовите пазари остават във фокуса, а следващата седмица ще покаже дали акциите могат да продължат да се възползват от рекордните печалби, или нарастващите макроикономически и геополитически рискове ще забавят историческия им напредък. Според „Оанда“ за поддържане на ралито ще бъде необходимо реално споразумение по конфликта в Близкия изток.

Във валутния сегмент фокусът през следващата седмица ще бъде върху австралийския и новозеландския долар, тъй като предстоят заседание на Резервната банка на Австралия и данни за заетостта в Нова Зеландия. При еврото инвеститорите ще следят производствените цени, Пи Ем Ай индексите, продажбите на дребно и изказванията на президента на ЕЦБ Кристин Лагард, които могат да потвърдят или ограничат очакванията за повишение на лихвите на заседанието през юни.

В Северна Америка вниманието ще бъде насочено към изказването на представителя на УФР Джон Уилямс, към индекса на Института за управление на доставките (ISM) в сектора на услугите и най-вече към данните за заетостта в САЩ и Канада. Според „Оанда“ ефектът от войната върху икономиката започва да се усеща, поради което значителни изненади в данните за безработицата биха могли да предизвикат резки пазарни движения.

Май започва с изпитание за старата борсова максима „продай през май и си тръгни“. Данните от последните години обаче поставят под въпрос тази стратегия. Търговският отдел на „Джей Пи Морган“ (JPMorgan) посочва, че през последните 10 години S&P 500 е отчитал средна доходност от 1,5 на сто през май, 1,9 на сто през юни и 3,4 на сто през юли. „Дойче банк“ (Deutsche Bank) също отбелязва, че за европейския Stoxx 600 стратегията „продай през май“ е изоставала от обикновеното „купи и задръж“ в 25 от последните 39 години и не предлага статистическо предимство.

Въпреки рекордите на глобалните акции рисковете остават. Президентът на УФР Джером Пауъл подчерта, че „инфлацията остава висока“, президентът на ЕЦБ Кристин Лагард предупреди, че следи „въздействието на негативните шокове в предлагането“, а „Банк ъв Ингланд“ очерта тревожни сценарии за инфлацията.

Според Ройтерс инвеститорите ще очакват нова серия от корпоративни отчети и данните за заетостта, които трябва да подкрепят ралито на американските акции. S&P 500 и Nasdaq и приключиха април с най-силните си месечни печалби от 2020 г. насам, като S&P 500 се поввиши с над 10 на сто, а Nasdaq – с над 15 на сто.

„От една страна имаме тези бързо нарастващи печалби, а от друга – натиск за повишение на цените на петрола и доходността на облигациите“, заяви Анджело Куркафас, старши глобален инвестиционен стратег в „Едуард Джоунс“ (Edward Jones). „През април отбелязахме силно рали, така че потенциално може да навлезем в период на консолидация, докато се разгръща този натиск и противодействие“.

Джеф Бухбайндер, главен стратег по акциите в „Ел Пи Ел Файненшъл“ (LPL Financial), предупреди, че с всеки изминал ден икономическият риск нараства. „Ако след месец или два сме все още в същото положение, а сортът Брент все още е над 120 долара, блокадата продължава и може би бомбите все още падат, това ще бъде много по-различен сценарий от този, който наблюдаваме в момента“, каза той.

Над 100 компании от S&P 500 ще публикуват резултатите си през настоящата седмица. Според Таджиндер Дилон от „Ел Ес И Джи Дейта енд Аналитикс“ (LSEG Data & Analytics) печалбите на компаниите от индекса към петък са напът да отчетат ръст от 27,8 на сто през първото тримесечие спрямо година по-рано, което би било най-високият темп от четвъртото тримесечие на 2021 г.

Сред компаниите, които ще отчетат резултати, са „Палантир“ (Palantir), „Уолт Дисни“ (Walt Disney), „Макдоналдс“ (McDonald’s) и „Адванст Майкро Дивайсис“ (Advanced Micro Devices). Майкъл О’Рурк, главен пазарен стратег в „ДжоунсТрейдинг“ (JonesTrading), посочи, че резултатите на „Адванст Майкро Дивайсис“ ще бъдат особено важни заради силното представяне на полупроводниковия сектор. „Това е групата, която доминира на борсата и доминира на пазара“, каза той. „Всяка информация, която получите, ще бъде наистина важна“.

Докладът за заетостта през април, който се очаква на 8 май, вероятно ще покаже ръст от 60 000 работни места, според икономисти, анкетирани от „Ройтерс“. Това би било забавяне спрямо 178 000 нови работни места през март, но подобрение спрямо резкия спад през февруари. „Пазарът на труда е в застой, но все пак се държи“, каза Бухбайндер.

В същото време сигналите от УФР показват, че пониженията на лихвите може да бъдат по-трудни през тази година. Последното заседание разкри по-разделена централна банка, като трима членове възразиха срещу формулировката в изявлението, която според тях не отчиташе достатъчно инфлационните рискове. Доходността на 10-годишните американски държавни облигации се повиши до около 4,38 на сто в края на петъчната търговия.

„Доходността на 10-годишните облигации над 4,5 на сто със сигурност ще привлече вниманието на повече инвеститори“, каза Куркафас. „В този момент инвеститорите може да започнат да преосмислят оценките и да се притесняват малко повече“.

Според „Комерцбанк“ (Commerzbank) войната в Близкия изток може да има значителни дългосрочни последици, подобни на петролния шок от 70-те години. Банката посочва, че използването на евтини дронове от Иран срещу държавите от Персийския залив и американски военни бази ще ускори глобалната тенденция към по-високи разходи за отбрана. Това, според анализа, ще бъде финансирано предимно чрез нов дълг и ще действа като структурен инфлационен фактор.

„Комерцбанк“ отбелязва още, че Иран излиза от войната с по-силна позиция заради способността си да влияе върху търговията през Ормузкия проток. Това прави Близкия изток трайно по-нестабилен и може да затрудни страните от Персийския залив в опитите им да привличат капитал, квалифицирана работна ръка и туристи.

От Екс Ти Б (XTB) определят седмицата като „истинска въртележка“ за петролния пазар. Инвеститорите вече следят не само конфликта в Близкия изток, но и потенциалното излизане на Обединените арабски емирства от ОПЕК, скока в износа на суров петрол от САЩ и признаците за отслабване на търсенето в Азия.

Според Екс Ти Би интервенцията на Япония на валутния пазар е била мащабна – около 5,4 трилиона йени – след като двойката долар/йена проби психологическата граница от 160. Компанията предупреждава, че подобни действия през 2022 и 2024 г. са осигурявали само временна подкрепа за йената и че трайна промяна ще изисква по-твърда позиция от страна на „Банк ъв Джапан“.

От „Хелаба“ (Landesbank Hessen-Thüringen – Helaba) посочват, че няма значителен напредък във войната с Иран, а САЩ продължават да поддържат морската блокада на иранските пристанища. Това е допринесло за ръст на цената на петрола с над 16 на сто през изминалата търговска седмица. „В резултат на това опасенията относно инфлацията и икономическата конюнктура не са намалели“, посочват анализаторите.

„Хелаба“ отбелязва, че УФР и ЕЦБ се намират в трудна ситуация, тъй като трябва да се справят с рисковете от стагфлация. И двете институции са избрали да запазят статуквото. Според банката ЕЦБ е в още по-сложна позиция, тъй като инфлацията се движи към 3 на сто, а настроенията в еврозоната и Германия се влошават осезаемо.

Банката понижи прогнозата си за растежа на Германия през 2026 г. до 0,6 на сто спрямо предишни 1,0 на сто, а за еврозоната – до 0,7 на сто спрямо 1,0 на сто. За 2027 г. „Хелаба“ очаква растеж от 1,2 на сто както за Германия, така и за еврозоната.

В Германия първоначалната оценка показа ръст на БВП от 0,3 на сто през първото тримесечие, но според „Хелаба“ е възможна ревизия надолу, тъй като данните за март вероятно не са напълно включени. Продажбите на дребно през март са спаднали с 2 на сто спрямо февруари, а инфлацията през април се е ускорила до 2,9 на сто.

Бизнес климатът на института „Ифо“ се влоши до 84,4 пункта през април – най-ниското равнище от май 2020 г., когато германската икономика беше в първия локдаун. Това според „Хелаба“ предполага слабо второ тримесечие за германската икономика.

На германския фондов пазар DAX вероятно ще остане податлив на колебания. Пазарният анализатор Тимо Емден отбелязва, че инвеститорите вече са „свикнали с шума около кризата“, но Ормузкият проток вероятно ще остане блокиран още известно време.

„Всяка седмица, която изтича в дипломатическата блокада, приближава световната икономика към енергиен инфаркт“, коментира Улрих Катер, главен икономист на „Декабанк“ (DekaBank). Според него дори ако Обединените арабски емирства увеличат предлагането си в краткосрочен план, износът остава ограничен заради конфликта.

Главният икономист на Ел Бе Бе Ве (LBBW) Мориц Крамер предупреди, че дори трайно мирно споразумение няма да премахне бързо икономическите последици от войната. „Дори ако мирното споразумение се окаже трайно, икономическите последици от войната ще ни съпътстват още дълго време“, заяви той.

Анализаторът Андреас Липков от „Си Ем Си Маркетс“ (CMC Markets) смята, че Европа вероятно ще бъде засегната по-тежко от САЩ. По думите му стабилното развитие на американската икономика намалява риска от стагфлация, докато Европа вероятно вече е в началото на подобна тенденция.

Въпреки това DAX се държи относително стабилно. „Представи си, че има криза, но никой не отива там“, коментира Йенс Хердак, анализатор от „Вебербанк“ (Weberbank). По думите му, въпреки по-слабото потребителско настроение, фондовите пазари се справят добре, а на американските борси дори бяха отчетени нови рекорди.

През седмицата инвеститорите ще следят тримесечните резултати на редица компании от DAX, сред които „Инфинеон“ (Infineon), „Райнметал“ (Rheinmetall) и Бе Ем Ве (BMW). В края на седмицата вниманието ще бъде насочено към доклада за пазара на труда в САЩ, както и към данните за поръчките и производството в германската промишленост през март.

Европа, Близкия изток, Африка

След решенията в еврозоната и Обединеното кралство лихвените проценти да бъдат запазени без промяна вниманието се насочва към изказванията на представители на паричните власти, както и към проучвания и статистически данни, които ще покажат как последиците от войната се отразяват върху инфлацията и икономическия растеж.

Едно от важните събития ще бъде конференцията на „Банк ъв Ингланд“, която започва в четвъртък и в която ще участват редица британски представители, включително управителят Андрю Бейли, както и главният икономист на Европейската централна банка Филип Лейн. Банк ъв Ингланд“ вече очерта три сценария, основани на различни тенденции при цените на енергията и въздействието им върху инфлацията, като при най-песимистичния от тях инфлацията в Обединеното кралство може да надхвърли 6 на сто.

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард, вицепрезидентът Луис де Гиндос и членът на Изпълнителния съвет Изабел Шнабел също са сред представителите на централната банка, които ще вземат думата през седмицата.

По отношение на данните за еврозоната, в сряда ще бъде публикувана най-новата информация от индекса за заплатите на ЕЦБ. Междувременно националните данни за производството ще покажат как са се представили компаниите през март, когато войната в Иран набираше скорост.

Първи ще бъдат данните за промишленото производство във Франция в сряда, последвани от фабричните поръчки в Германия в четвъртък. В петък ще бъдат публикувани данните за промишленото производство в Германия и Испания.

Инфлацията в Швейцария за април ще бъде обявена във вторник, като икономистите очакват ускорение до 0,6 на сто — най-високото равнище от 2024 г. насам. Такъв резултат може да намали натиска върху Швейцарската национална банка да се намеси, за да ограничи притока към франка.

В Турция данните в понеделник може да покажат, че инфлацията се е ускорила до 31,3 на сто през април спрямо 30,9 на сто месец по-рано заради по-високите цени на енергията, предизвикани от конфликта в Близкия изток.

В целия регион са насрочени и няколко решения в областта на паричната политика. Във вторник централната банка на Мадагаскар вероятно ще запази лихвения си процент на 12 на сто, докато оценява въздействието на скока в цените на петрола и храните. Полските банкери вероятно ще задържат лихвените разходи без промяна в сряда, след като инфлацията се ускори през предходния месец.

Решението на Норвежката централна банка в четвъртък дали да премине към затягане на паричната политика вероятно ще бъде трудно. Повечето анализатори все още очакват лихвеният процент да бъде запазен без промяна, като бъде подаден сигнал за повишение до 4,25 на сто през юни. Колективното споразумение за заплатите в промишлеността до голяма степен съответства на прогнозата на централната банка, както и последните данни за инфлацията, което показва, че основният ценови натиск не отслабва.

Същия ден се очаква шведската „Риксбанк“ (Riksbank) да задържи лихвения си процент на тригодишното дъно от 1,75 на сто, докато очаква повече яснота за въздействието на войната. Централната банка даде сигнал, че евентуален ръст на инфлацията може да доведе до по-високи разходи по заемите, докато удар върху растежа би могъл да наложи облекчаване на политиката. Засега представителите ѝ вероятно ще се придържат към насоките за постепенни увеличения, започващи от следващата година.

Чешката централна банка може да запази разходите по заемите без промяна в четвъртък. Същия ден решение трябва да вземат и паричните власти в Сърбия.

Северна Америка

Прогнозистите очакват докладът за заетостта в САЩ през април, който ще бъде публикуван в петък, да покаже солидно увеличение от 62 000 работни места, ускоряване на растежа на заплатите, стабилна безработица и леко повишение на участието в работната сила. Растежът на работните места в частния сектор вероятно е бил дори по-силен, сочи проучване на Блумбърг сред икономисти.

Такъв резултат би означавал не само край на резките колебания в заетостта през първите три месеца на годината, но и връщане към картина, по-добра от тази през 2025 г., когато месечното наемане в частния сектор е било средно едва 25 000 души.

Оптимизмът се дължи отчасти на данни с висока честота от последните седмици. Броят на хората, подали нови молби за обезщетения за безработица, спадна в края на април до най-ниското ниво от 1969 г. насам, а седмичният индекс на Ей Ди Пи (ADP) за заплатите в частния сектор също отчете ръст.

Все пак друг доклад, който ще бъде публикуван във вторник, се очаква да покаже, че не е напълно ясно дали САЩ излизат от тенденцията на „малко наемания, малко уволнения“, характерна за голяма част от последните години. Прогнозира се свободните работни места през март да се променят слабо спрямо предходния месец.

„Досега американската икономика се оказа устойчива на петролния шок, а някои сектори дори се възползват от войната — например данните за търговията ще покажат, че износът на енергия от САЩ е скочил през април“, посочват анализаторите на „Блумбърг Икономикс“. Според тях една от причините за запазването на активността е, че условията на пазара на труда изглеждат стабилизиращи се, а може би дори подобряващи се. „Свободните работни места изглеждат като цяло стабилни, като големите фирми продължават да наемат, дори когато малките фирми не го правят“, посочват икономистите.

Засега представителите на УФР изглеждат по-фокусирани върху инфлационното въздействие на по-високите цени на енергията, отколкото върху удара върху растежа, ако се съди по последното решение за лихвените проценти. Инвеститорите ще следят изявленията на представители на централната банка за сигнали относно степента на загриженост за ценовия натиск.

Сред представителите, които ще говорят през седмицата, са президентът на клона на УФР в Ню Йорк Джон Уилямс в понеделник и Алберто Мусалем от клона на УФР в Сейнт Луис в сряда. В петък Кристофър Уолър, Мишел Боуман, Мери Дейли и Остън Гулсби ще участват в панелна дискусия.

В Канада се очаква докладът за заетостта за април да покаже скромно подобрение, като безработицата се задържи на 6,7 на сто — под върха от 7,1 на сто през септември. Слабостта се наблюдава предимно в секторите, засегнати от митата, докато по-бавният растеж на населението спомага за ограничаване на безработицата.

Не се очаква повишените цени на суровия петрол да стимулират значително наемането на работна ръка, тъй като енергийните производители дават приоритет на плащанията към акционерите пред разширяването на производството. Скокът в цените на петрола обаче би трябвало да помогне за намаляване на търговския дефицит на Канада през март спрямо дефицита от 5,7 млрд. канадски долара, или 4,2 млрд. щатски долара, през февруари.

Управителят на „Банк ъв Канада“ Тиф Маклем и старшият заместник-управител Каролин Роджърс ще отговарят на въпроси от законодатели по време на две изслушвания пред парламентарни комисии в Отава.

Азия

Календарът с данни за Азия започва с широк обзор на производствените показатели в региона, включително индексите на мениджърите по покупките.

Докладите за потребителските цени, които се очакват от редица страни, включително Южна Корея, Индонезия и Малайзия, ще дадат ранна представа дали по-високите разходи за гориво и транспорт водят до по-широко ценово напрежение. Данните за Виетнам, публикувани в неделя, показаха, че инфлацията се е ускорила повече от очакваното през април.

Решението на Резервната банка на Австралия във вторник е най-важното събитие в региона. Пазарите ще следят дали управителят Мишел Булок ще обяви трето поредно увеличение на основния лихвен процент до 4,35 на сто, докато актуализираните прогнози ще покажат колко сериозно банката възприема последния петролен шок.

Данните за разходите на домакинствата по-рано във вторник, заедно с данните за инфлацията и обявите за работа на Мелбърнския институт в понеделник, би трябвало да помогнат за очертаване на този дебат.

Също във вторник Индонезия ще обяви данните за БВП, които вероятно ще покажат свиване на икономиката през първото тримесечие. Хонконг ще публикува предварителни оценки за БВП, а Сингапур — данни за продажбите на дребно.

В сряда Нова Зеландия и Филипините ще публикуват данни за заетостта, а Южна Корея ще обяви индекса на потребителските цени. Пи Ем Ай индексите за Сингапур, Китай и Индия ще дадат допълнителна представа дали компаниите поглъщат енергийния шок за собствена сметка, или започват да го прехвърлят върху крайните цени.

В четвъртък ще бъдат оповестени данните за търговията на Австралия и БВП на Филипините за първото тримесечие, преди вниманието да се насочи към централната банка на Малайзия, която се очаква да остави основния си лихвен процент без промяна.

Петък ще допълни картината с данните за паричните доходи на работниците в Япония, окончателните Пи Ем Ай индекси и редица данни за валутните резерви. Южна Корея и Тайван ще публикуват търговски данни, които ще бъдат анализирани за признаци дали глобалното търсене отслабва.

Латинска Америка

Показателите за БВП на Чили в понеделник може да покажат, че икономиката на страната е отбелязала леко разширение през март, прекъсвайки поредица от месечни спадове, но недостатъчно, за да предотврати леко понижение през първото тримесечие.

Анализаторите, анкетирани от централната банка, са намалили прогнозата си за растеж през 2026 г. до 2 на сто от предишните 2,5 на сто.

Следващото важно събитие от Чили ще бъде протоколът от решението на централната банка от 28 април да запази лихвения процент на 4,5 на сто за трето поредно заседание. След това ще бъде публикуван докладът за потребителските цени през април, който може да отчете месечен скок от 1,5 на сто.

В Бразилия протоколът от априлското заседание на централната банка, на което Управителният съвет прие второ поредно понижение с четвърт процентен пункт до 14,5 на сто, едва ли ще донесе изненади или ясни насоки за бъдещата политика.

В Мексико данните за общата и основната инфлация през април вероятно ще покажат леко забавяне и може да убедят централната банка в четвъртък да приеме второ поредно понижение с четвърт процентен пункт до 6,5 на сто.

На 28 април управителката на мексиканската централна банка Виктория Родригес Сеха заяви пред сенатори, че банката ще обмисли още едно намаление на лихвения процент, което може да сложи край на цикъла на облекчения, започнал преди две години.

Докладът за паричната политика на Колумбия вероятно няма да направи повече от лека корекция на прогнозите от февруари — инфлация в края на годината от около 6,3 на сто и растеж около 2,5 на сто.

Протоколът от априлското заседание на колумбийската централна банка ще бъде внимателно следен, след като централните банкери, под силен натиск от правителството, неочаквано спряха серията от увеличения на лихвите.

Решението основният лихвен процент да бъде задържан на 11,25 на сто бе взето, след като министърът на финансите Херман Авила заплаши да бойкотира заседанието — ход, който би направил гласуването невъзможно и на практика би парализирал паричната политика.

В края на седмицата докладът за инфлацията в Колумбия за април вероятно ще покаже леко повишение спрямо общата стойност от 5,56 на сто през март и базисната инфлация от 5,39 на сто.