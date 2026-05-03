БАБХ спря 18 тона опасни фъстъци от Египет заради плесени

Камелия Цветанова
Снимка: Минко Чернев/БТА, архив
София,  
03.05.2026 10:45
 (БТА)

Осемнадесет тона фъстъци с черупка от Египет няма да стигнат до пазара в България заради опасно високи нива на плесени, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните във Варна са установили в тях от три до пет пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини – силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол в София.

Най-голямо е наднорменото количество на афлатоксин B1, който е доказано канцерогенен. Експертите предупреждават, че при продължителен прием дори на малки количества рискът от рак на черния дроб се увеличава. Афлатоксините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни, посочват от БАБХ.

Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата. Вносителят има право да поиска контролно изследване. Ако първоначалният резултат се потвърди, той може да избира между три възможности – да върне стоката в Египет, да я унищожи или да я подложи на специална обработка извън България, за да понижи нивата на афлатоксини, допълват от агенцията.

БТА припомня, че на 1 май БАБХ установи повече от 1 тон различни видове храни без документи за произход и безопасност, които ще бъдат унищожени. 

02.05.2026 12:29

Опасен разлив на пестициди край с. Вардим е установен при проверка на БАБХ

Разлив на опасни препарати за растителна защита е установен при продължаващата официална проверка на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в складовете на голям земеделски холдинг в свищовското село Вардим, съобщиха от институцията.
01.05.2026 09:50

БАБХ: Над 1 тон храни без документи ще бъдат унищожени в Димитровград

Повече от 1 тон различни видове храни без документи за произход и безопасност са възбранени в Димитровград и ще бъдат унищожени. Те са открити в магазин на димитровградския пазар и в дома на неговия собственик.  В нелегалния склад са намерени 607 кг
30.04.2026 11:59

БАБХ блокира десетки тонове забранени препарати и торове

Повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, без етикети на български език или с изтекъл срок на годност бяха открити в складове на голям земеделски холдинг в свищовското село
29.04.2026 15:09

БАБХ иззе яйца и пилешко месо без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Яйца и пилешко месо с текло над 188 кг иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.  В лек

