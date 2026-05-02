Китайското министерство на търговията блокира американски санкции срещу пет рафинерии

Китайското министерство на търговията съобщи днес, че е издало разпореждане за блокиране на американски санкции, наложени на пет китайски рафинерии, обвинени в закупуване на ирански петрол, съобщи държавната информационна агенция "Синхуа", цитирана от Ройтерс.

Сред рафинериите е "Хенгли Петрокемикъл" (Даляан), на която Вашингтон наложи санкции през април, обвинявайки я в закупуване на ирански петрол на стойност милиарди долари.

Санкциите на САЩ нарушават "международното право и основните норми на международните отношения", заяви министерството.

Санкциите създадоха известни пречки за рафинериите, включително затруднения при получаването на суров петрол и необходимостта да продават преработени петролни продукти под различни имена.