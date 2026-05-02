Нашествие на мишки в Австралия застрашава снабдяването с храни

Правителството на Австралия съобщи днес, че е разтревожено от нашествието на мишки в западната част на страната и ще продължи да работи с производителите, за да ограничи въздействието върху доставките на храни, предаде Ройтерс.

"Загрижени сме заради ситуацията с мишките, включително в Западна Австралия", заяви министърът на енергетиката Крис Боуен в Сидни.

Според местните медии мишките, които са постоянен проблем в австралийските зърнодобивни региони, са залели фермите в зърнопроизводствения щат Западна Австралия. През април производители предупредиха, че има опасност от загуба на реколта и поискаха достъп до по-силна отрова за мишки.

Боуен заяви, че правителство продължава да работи усилено съвместно с представители на сектора, за да намали последиците върху снабдяването с храни за страната и чужбина.

"Нашествието на мишки създава много трудна ситуация за фермерите, за сектора и за правителството", добави той.

Австралия, четвъртият по големина износител на пшеница в света, претърпя най-тежкото нашествие на мишки през 1993 г., когато гризачите унищожиха хиляди хектари реколта и нападаха добитъка в свиневъдни и птицеферми, припомня научно-изследователската организация на страната.