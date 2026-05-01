Япония е провела интервенция на валутния пазар в подкрепа на йената, съобщава Киодо

Японските власти са провели интервенция на валутния пазар вчера, за да попречат на рязкото обезценяване на йената спрямо щатския долар, съобщи агенция Киодо, позовавайки се на източници.

Според пазарни участници правителството е преценило, че на валутния пазар се засилват спекулативните ходове, след като вчера в рамките на часове японската валута скочи с близо 5 йени до диапазона на 155 йени за долар.

Водещият японски представител по въпросите на валутния пазар Ацуши Мимура днес отказа да коментира въпроса за валутна интервенция.



След като в четвъртък по време на търговията в Токио йената отслабна до 160,72 йени за долар - най-ниското ниво от юли 2024 г., на фона на кризата в Близкия изток, правителството вероятно е предприело интервенция, предвид риска от по-нататъшно разпродаване на йената при ниска ликвидност по време на празничния период за т. нар. "Златна седмица", който продължава до следващата седмица, коментират пазарни наблюдатели.

Доларът продължава да привлича инвеститори като актив "убежище", откакто САЩ и Израел започнаха атаки срещу Иран на 28 февруари. Повишените цени на суровия петрол, дължащи се блокирането на Ормузкия проток, също стимулираха покупки на американската валута.

Япония за последно се намеси на валутния пазар през юли 2024 г., като изразходва общо 5,53 трилиона йени (35 милиарда долара) за подкрепа на валутата, след като тя отслабна до около 38-годишен минимум спрямо долара, близо до нивото от 162 йени за долар.

Между април и май същата година Токио похарчи рекордните 9,79 трилиона йени, за да забави бързото понижение на йената спрямо долара.