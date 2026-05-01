Подробно търсене

Япония е провела интервенция на валутния пазар в подкрепа на йената, съобщава Киодо

Елена Савова
Снимка: AP/Eugene Hoshiko, архив
Токио,  
01.05.2026 11:51
 (БТА)
Етикети

Японските власти са провели интервенция на валутния пазар вчера, за да попречат на рязкото обезценяване на йената спрямо щатския долар, съобщи агенция Киодо, позовавайки се на източници. 

Според пазарни участници правителството е преценило, че на валутния пазар се засилват спекулативните ходове, след като вчера в рамките на часове японската валута скочи с близо 5 йени до диапазона на 155 йени за долар. 

Водещият японски представител по въпросите на валутния пазар Ацуши Мимура днес отказа да коментира въпроса за валутна интервенция. 
  
След като в четвъртък по време на търговията в Токио йената отслабна до 160,72 йени за долар - най-ниското ниво от юли 2024 г., на фона на кризата в Близкия изток, правителството вероятно е предприело интервенция, предвид риска от по-нататъшно разпродаване на йената при ниска ликвидност по време на празничния период за т. нар. "Златна седмица", който продължава до следващата седмица, коментират пазарни наблюдатели.

Доларът продължава да привлича инвеститори като актив "убежище", откакто САЩ и Израел започнаха атаки срещу Иран на 28 февруари. Повишените цени на суровия петрол, дължащи се блокирането на Ормузкия проток, също стимулираха покупки на американската валута.

Япония за последно се намеси на валутния пазар през юли 2024 г., като изразходва общо 5,53 трилиона йени (35 милиарда долара) за подкрепа на валутата, след като тя отслабна до около 38-годишен минимум спрямо долара, близо до нивото от 162 йени за долар.

Между април и май същата година Токио похарчи рекордните 9,79 трилиона йени, за да забави бързото понижение на йената спрямо долара.

 

/ЕС/

Свързани новини

01.05.2026 11:22

Редица пазари са затворени заради Международния ден на труда, петролът леко поскъпва

Редица пазари в света днес са затворени заради отбелязването на Международния ден на труда, съобщава Асошийетед прес.  Петролните котировки обаче отново се повишиха на фона на неясните перспективи за постигане на мир в Близкия изток и отваряне на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:10 на 01.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация