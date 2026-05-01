Редица пазари са затворени заради Международния ден на труда, петролът леко поскъпва

Редица пазари в света днес са затворени заради отбелязването на Международния ден на труда, съобщава Асошийетед прес.

Петролните котировки обаче отново се повишиха на фона на неясните перспективи за постигане на мир в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток, макар и пазарът да е по-спокоен, отколкото през последните дни. Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна с 67 цента до 111,07 д. за барел, а американският лек суров петрол WTI прибави 10 цента до 105,17 д. за барел.

В Европа фондовите борси в Париж и Франкфурт на Майн днес не работят, а на Лондонската фондова борса индексът FTSE 100 отстъпи 0,52 на сто до 10 325,83 пункта.

В Азиатско-тихоокеанския регион водещият токийски индекс Nikkei 225 нарасна с 0,7 на сто до 59 678,31 пункта, след като йената поскъпна спрямо долара. В Австралия индексът S&P/ASX 200 прибави 0,9 на сто до 8743,70 пункта.

На валутния пазар американската валута се котираше при курс от157,16 йени за долар, което е повишение спрямо 156,61 йени късно вчера, макар да се задържа под нивото от 160 йени, достигнато във вторник.

Еврото поевтиня до 1,1724 д. спрямо 1,1731 д. вчера.

Фючърсите в САЩ прибавиха 0,2 на сто, след като фондовият пазар се насочи към нови рекорди на фона на обявените финансови резултати на големи компании.

Широкообхватният индекс S&P 500 нарасна с 1 на сто и надмина предишния си рекорд, за да приключи най-успешния месец от над пет години, закривайки на ниво 7209,01 пункта.

Промишленият Dow Jones Industrial Average скочи с 1,6 на сто до 49 652,14 пункта, а индексът на високотехнологичните компании Nasdaq прибави 0,9 на сто до рекордните 24 892,31 пункта.

Акциите на "Алфабет" (Alphabet) бяха начело с ръст от 10 на сто, след като подразделенията й "Гугъл" (Google) и "ЮТюб" (YouTube) отчетоха печалба за последното тримесечие, надминаваща почти два пъти очакванията на анализаторите.