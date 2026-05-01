Подробно търсене

Редица пазари са затворени заради Международния ден на труда, петролът леко поскъпва

Елена Савова
Редица пазари са затворени заради Международния ден на труда, петролът леко поскъпва
Редица пазари са затворени заради Международния ден на труда, петролът леко поскъпва
Снимка: AP/Eugene Hoshiko
Токио/Ню Йорк/Лондон,  
01.05.2026 11:22
 (БТА)
Етикети

Редица пазари в света днес са затворени заради отбелязването на Международния ден на труда, съобщава Асошийетед прес. 

Петролните котировки обаче отново се повишиха на фона на неясните перспективи за постигане на мир в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток, макар и пазарът да е по-спокоен, отколкото през последните дни. Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна с 67 цента до 111,07 д. за барел, а американският лек суров петрол WTI прибави 10 цента до 105,17 д. за барел. 

В Европа фондовите борси в Париж и Франкфурт на Майн днес не работят, а на Лондонската фондова борса индексът FTSE 100 отстъпи 0,52 на сто до 10 325,83 пункта. 

В Азиатско-тихоокеанския регион водещият токийски индекс Nikkei 225 нарасна с 0,7 на сто до 59 678,31 пункта, след като йената поскъпна спрямо долара. В Австралия индексът S&P/ASX 200 прибави 0,9 на сто до 8743,70 пункта.

На валутния пазар американската валута се котираше при курс от157,16 йени за долар, което е повишение спрямо 156,61 йени късно вчера, макар да се задържа под нивото от 160 йени, достигнато във вторник. 

Еврото поевтиня до 1,1724 д. спрямо 1,1731 д. вчера. 

Фючърсите в САЩ прибавиха 0,2 на сто, след като фондовият пазар се насочи към нови рекорди на фона на обявените финансови резултати на големи компании. 

Широкообхватният индекс S&P 500 нарасна с 1 на сто и надмина предишния си рекорд, за да приключи най-успешния месец от над пет години, закривайки на ниво 7209,01 пункта. 

Промишленият Dow Jones Industrial Average скочи с 1,6 на сто до 49 652,14 пункта, а индексът на високотехнологичните компании Nasdaq прибави 0,9 на сто до рекордните 24 892,31 пункта.

Акциите на "Алфабет" (Alphabet) бяха начело с ръст от 10 на сто, след като подразделенията й "Гугъл" (Google) и "ЮТюб" (YouTube) отчетоха печалба за последното тримесечие, надминаваща почти два пъти очакванията на анализаторите. 

/ЕС/

Свързани новини

01.05.2026 11:51

Япония е провела интервенция на валутния пазар в подкрепа на йената, съобщава Киодо

Японските власти са провели интервенция на валутния пазар вчера, за да попречат на рязкото обезценяване на йената спрямо шатския долар, съобщи агенция Киодо, позовавайки се на източници.  Според пазарни участници правителството е пеценило, че на
30.04.2026 18:43

Основните индекси на Уолстрийт се движат възходящо в началото на днешната сесия на фона на вълна от корпоративни резултати

Основните индекси на Уолстрийт са предимно на положителна територия след началото на днешната сесия на фона на нова вълна от корпоративни резултати, най-вече на технологични компании и данните за американската икономика, подчертаващи последствията
30.04.2026 11:57

Южнокорейският индекс Kospi отчете най-силния си месечен ръст от близо три десетилетия въпреки геополитическото напрежение

Водещият южнокорейски борсов индекс Kospi регистрира най-силния си месечен ръст от януари 1998 г., нараствайки с близо 31 на сто през април, подкрепен от силното представяне на технологичния сектор и засиления интерес към инвестиции в изкуствен
30.04.2026 08:30

Цената на петрола достигна 124 долара - най-високото равнище от началото на войната в Иран, заради опасения от нова ескалация

Цената на петрола достигна най-високото си ниво от началото на конфликта в Близкия изток след информации, че САЩ обмислят нови военни варианти за действие срещу Иран, което засили опасенията от допълнителна ескалация, предадоха Ройтерс и
30.04.2026 08:15

Акциите на „Мета“ поевтиняха силно в следборсовата сесия на фона на нарастващи разходи за изкуствен интелект и засилен регулаторен натиск

Акциите на американската технологична компания „Мета“ (Meta Platforms) отбелязаха силен спад в цената си в извънборсовата търговия, след като компанията повиши прогнозата си за капиталовите разходи и предупреди за нарастващи правни и регулаторни
30.04.2026 07:55

Приходите на „Алфабет“ надминаха прогнозите благодарение на облачния бизнес и търсенето на решения за изкуствен интелект

Американският технологичен концерн „Алфабет“ (Alphabet), компанията майка на „Гугъл“ (Google), отчете приходи над очакванията на анализаторите за първото тримесечие на 2026 г., а силното търсене на решения за изкуствен интелект предизвика рекорден

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:08 на 01.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация