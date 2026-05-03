Отвъд Лисабон, Порто и Алгарве: Португалия преначертава туристическата си карта

Когато планират пътуване до Португалия, туристите залагат на Лисабон и Порто или на крайбрежието на Алгарве на юг. Инвестиция на стойност милиони евро цели да насочи вниманието отвъд най-популярните места, като преначертае туристическата карта на страната - регион по регион във вътрешността.

Проектите трябва да подкрепят природния, гастрономическия, уелнес и културния туризъм във вътрешните райони на Португалия, привличайки посетители далеч от основните дестинации като Лисабон и Порто, съобщи „Евронюз“.

Правителството финансира 12 туристически проекта с 4,5 милиона евро. С обща инвестиция от около 11 милиона евро проектите ще рекламират туризма в Северна и Централна Португалия, както и в регионите Алентежу и Рибатежу.

Това е част от по-широката инициатива „Growing with Tourism“ („Да растем с туризма“), чието начало беше поставено през февруари 2025 г. с бюджет от 30 милиона евро.

Новите средства са предназначени за публични, частни и неправителствени организации и дават приоритет на ключови сектори: природен, гастрономически, уелнес и културен туризъм.

Амбициозните проекти ще се фокусират и върху създаването на нови туристически продукти, развитието на „умни“ дестинации и опазването на историческото и културното наследство, както и върху устойчивостта и градското обновяване.

Финансирането ще подкрепи и инициативи за обучение и преквалификация като програми за повишаване на уменията, насочени към уязвими групи работници в сектора.

Министърът на икономиката и териториалното сближаване Кастро Алмейда призна, че съществуват големи проекти, които могат да се развиват и без толкова силна държавна подкрепа. Но той подчерта, че има и по-малки проекти, „особено във вътрешните райони, насочени към популяризиране на културното и природното наследство, които са много привлекателни и нови за чуждестранните посетители“.

Според Алмейда тези малки туристически проекти трябва да бъдат „насърчавани и популяризирани“.

През 2025 г. Португалия е приела 32,5 милиона посетители, от които 19,7 милиона международни, според данни на „Турижмо де Португал (Turismo de Portugal).

Основните туристи са били от Великобритания и САЩ - съответно 2,5 и 2,4 милиона посетители, следвани от Испания, Германия и Франция, които също отчитат милионни посещения.

Националната туристическа организация съобщава също, че ръстът на посетителите е донесъл 29,1 милиарда евро приходи от туризъм. Но местните общности стават все по-недоволни от прекалено големия брой туристи в основните дестинации като Лисабон и Порто.

Миналата година британският вестник „Гардиън“ публикува задълбочено разследване на проблема с прекомерния туризъм в Португалия и Испания, включващо свидетелства на местни жители, заобиколени от туристически настанявания.

„Много е странно. Представете си: нямам съседи, въпреки че съм в центъра на голям град“, разказва жител на Лисабон, където все повече жилища се отдават под наем на туристи. Той добавя, че заради това някои части на столицата да изглеждат като „призрачен град“.

Визията на Алмейда за туризма е по-оптимистична. Той го определя като „много важна дейност“, която „тласка страната напред“. „В определени седмици от годината или на определени места може да има твърде много туристи. Но като цяло, в рамките на цялата страна и през цялата година, те не са прекалено много“, заключава той.