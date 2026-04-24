Служебният кабинет е искал да минат изборите, за да вземе решението за намаляване на капитала на ББР, обясни министър Георги Клисурски

Служебният министър на финансите Георги Клисурски обясни, че служебният кабинет е искал да минат изборите, за да вземе решението за намаляване на капитала на Българската банка за развитие (ББР), така че темета да не стане, по думите му, „политическа дъвка“, ако е било обявено преди вота. Това отговори Клисурски на въпрос по време на съвместната пресконференция със служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов за резултатите от изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти.

БТА припомня, че служебното правителство на премиера Андрей Гюров прие на заседанието си на 22 април решение, с което връща 1,4 млрд. евро неусвоен капитал от ББР в държавния бюджет.

Клисурски коментира, че служебното правителство все още заема своята длъжност и всички негови актове са валидни. Отговорът е много прост - искахме да минат изборите и го направихме на първото заседание на Министерския съвет веднага след изборите. Ако бяхме го направили преди изборите, щеше да се превърне в "политическа дъвка", това е единствената причина, посочи Клисурски относно времето на вземане на решението за ББР.

Георги Клисурски отбеляза още, че държавата е едноличен собственик на капитала на ББР и тя се разпорежда с този капитал. Първата стъпка по намаляването на капитала беше това решение на Министерския съвет от сряда. Втората стъпка, която е задължително условие, е одобрение от БНБ, съответно ЕЦБ, това е процес, който трябва да се случи, посочи министърът. Клисурски каза, че държавата като собственик на капитала е в пълното си право да увеличава или да намалява капитала, както прецени за добре. Аз съм сигурен, че БНБ като регулатор и ЕЦБ ще потвърдят капиталовата адекватност на ББР и след намаляването на капитала, и ще го одобрят, каза той.

По отношение на паричния ресурс Клисурски обясни, че няма никакво прехвърляне от сметки на ББР към други сметки. Този капитал от 1,4 млрд. евро са средства кеш във фискалния резерв в сметка на Министерството на финансите и към този момент. Единствената промяна, която ще настъпи, е, че от една сметка на МФ средствата ще се преместят в друга сметка на МФ - във фискалния резерв, но реално няма да има никакво движение на тези средства, само ще се промени наименованието на сметката, по която те се държат в БНБ, обясни Клисурски.

Едно бъдещо правителство също има пълното право да променя капитала на банката и на другите търговски дружества, в които държавата има 100 процента собственост на капитала, както прецени за добре, посочи още министърът.

На въпрос относно изнесената от него информация, че има 80 милиона евро, които са одобрени от МРРБ по заявки на общините и в момента са в процес на разплащане от ББР от заложените 460 млн. евро в удължителния бюджет за Инвестиционата програма за общински проекти, Клисурски изрази увереност, че банката ще ги изплати. Той посочи, че ББР е получила усвояване и увеличение на капитала през януари - 600 милиона евро, а одобрените средства в бюджета, които да разплати към общините, са 460 милиона евро, т.е. банката има със 140 милиона евро по-голям капитал, отколкото й трябва за цялата сума, одобрена по Общинската инвестиционна програма. Министърът каза още, че миналата година ББР е получила 2 милиарда евро увеличение на капитала. В сряда Министерският съвет прие решение да намали капитала на ББР с 1,4 млрд евро, така към днешна дата ББР остава с 600 милиона евро капитал повече, отколкото миналата година по това време. Тогава капиталът на ББР е около 600 милиона евро. Сега, след намаляването, капиталът е 1,2 млрд. евро или ББР пак има удвоен капитал спрямо миналата година, посочи Клисурски. Той добави, че при 600 милиона евро ефективно увеличение на капитала, само 460 милиона евро са средствата, които ББР трябва да разплати по общинската програма. Така че ББР не само, че няма недостиг на средства, а има 140 милиона евро повече, отколкото удържителният бюджет е утвърдил за общинската инвенстиционна програма, каза министърът.

Относно средствата по Програмата в бъдещия редовен бюджет Клисурски коментира, че проектът на бюджета ще бъде изготвен от бъдещото правителство. Той посочи, че на служебното правителство му остават около две седмици работа. Министърът каза, че новото правителство има пълното управленско предимство и легитимност да изготви бюджета, а служебният кабинет няма да ги задължава или дори да им предлага каквито и да е параметри по бюджета. Разбира се, бих препоръчал да се заложат допълнителни средства за Инвестиционната програма за общините, но има си пълно мнозинство в новия парламент, те ще си излъчат финансов министър и той ще трябва да прецени какво да включи в бюджета, посочи Клисурски.