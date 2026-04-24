Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
Новооткритият Индустриален парк беше водещият акцент на бизнес форума "Инвестирай в Сливен", Сливен, 24 април 2026 г., Снимка: Кореспондент на БТА в Сливен Сабина СтефановаНа снимката: (от ляво надясно): Стоян Марков, заместник-кмет на Сливен, Ангел Иванов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ), Стефан Радев, кмет на Сливен, Бурхан Немутлу – председател на Българо-турската търговско-индустриална камара, Дору Драгомир – президент на Българо-румънската търговска камара, Савас Карафилидис – председател на Българо-гръцката търговско-промишлена камара
Сливен,  
24.04.2026 18:18
 (БТА)

Готовата инфраструктура, стратегическото местоположение и подкрепата на местната и държавната власт бяха сред основните предимства на Индустриален парк - Сливен, представени днес по време на бизнес форума „Инвестирай в Сливен“. В събитието участваха представители на Българската агенция за инвестиции, международни търговски камари от Гърция, Румъния и Турция, както и представители на бизнеса от страната и чужбина.

Кметът на Сливен Стефан Радев подчерта, че индустриалният парк е стратегическа инвестиция, по която общината работи от няколко години. По думите му вече е изградена необходимата инфраструктурна основа, а следващата задача е тя да се превърне в реални инвестиции, работни места, производства и логистична дейност.

„Изгодно е да се инвестира сега. Цените все още са от порядъка на около 30 евро на квадрат, а с увеличаването на търсенето това няма да остане така“, посочи Радев. Той акцентира, че Сливен има сериозни логистични и геополитически предимства и се намира на стратегическо място между Европа и Азия.

Изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Ангел Иванов заяви, че Индустриален парк - Сливен впечатлява с напълно изградена инфраструктура - предимство, което не се среща често. По думите му площта на зоната е близо 2,7 млн. кв. м, а инвеститорите могат да започнат строителство и бизнес почти веднага.

„Времето е един от най-важните ресурси. Когато инфраструктурата е готова, бизнесът може да стартира в рамките на 3 до 6 месеца, докато в други случаи това отнема година или две“, каза Иванов. Той подчерта и стратегическото местоположение - близостта до автомагистрала „Тракия“, пристанищата Бургас и Александруполис, както и добрия достъп до пазарите на Гърция и Турция.

Председателят на Българо-гръцката търговско-промишлена камара Савас Карафилидис припомни, че преди четири години е подписан меморандум за партньорство със Сливен, а днес планът вече се реализира. Той отбеляза, че индустриалните паркове са ключов фактор за икономическото развитие и заяви готовност гръцката камара да популяризира възможностите на Сливен сред гръцкия бизнес.

В края на изказването си Карафилидис връчи символичен подарък от заместник-министъра на вътрешните работи на Гърция Константинос Гюлекас - книга и лично писмо, написано на ръка, с поздравления за развитието на индустриалния парк и пожелания за успешното му бъдеще.

Предеседателят на Българо-румънската търговска камара Дору Драгомир заяви, че Румъния има дългогодишен успешен опит с индустриалните паркове и този модел може да бъде полезен и за Сливен. Той подчерта, че камарата е готова да съдейства както с експертен опит, така и с привличането на нови инвеститори.

По време на форума румънската страна представи и две компании, които са лидери в своите сектори. Едната е Orbion Air - водеща компания на румънския пазар. Втората е TÜV Austria Romania - част от международната група TÜV Austria, с развита мрежа от лаборатории и дейност в областта на сертификацията, индустриалните анализи и контрола на качеството за различни производства.

Председателят на Българо-турската търговско-индустриална камара Бурхан Немутлу посочи, че индустриалният парк ще даде силен икономически тласък на Сливен. Той отбеляза, че през годините много турски инвеститори са се отказвали от проекти в България именно заради липсата на готови индустриални зони.

„Първият въпрос на инвеститора е за колко време ще приключи бюрокрацията. Ако това може да стане до шест месеца, това е огромно предимство“, каза Немутлу. По думите му, след изграждането на инфраструктурата следващата важна стъпка е осигуряването на квалифицирани кадри, добро образование и медицински услуги.

На 25 април ще се проведе вторият ден на бизнес форума „Инвестирай в Сливен“.

/ИЦ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:41 на 24.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация