Предимно български туристи избират СПА комплекс „Исмена“ в Девин, каза мениджърът Полина Бонева

Термални топила с гореща минерална вода са сред новите места за релакс в СПА комплекс „Исмена“ в Девин, съобщи мениджърът на комплекса Полина Бонева. Това са първите и единствени за Девин минерални топила на открито, които функционират целогодишно и привличат особен интерес от страна на туристите. „Исмена“ е 4-сезонен комплекс, съчетаващ модерни архитектурни решения със стила на възрожденските родопски къщи и разнообразие от СПА басейни и ревитализиращи процедури с лечебната минерална вода от Беденския извор.

Предимно български туристи избират „Исмена“ за почивка, потопена в тишината на Родопите и топлата минерална вода, информира Полина Бонева. Традиционните чуждестранни клиенти са от Германия, Израел, Русия, Обединеното кралство. В „Исмена“ залагат на съвременната СПА философия, която внася ползите от минералните води във ваканционните програми не като лечение, а като инвестиция в здраве. Преобладаваща част от туристите са привлечени от водните процедури като средство за възстановяване и релаксиращ отдих. Алкалната среда на водата е перфектна за почистване на кожата, стимулира нейната регенерация, подпомага детоксикацията. Процедури и потапяне в Беденската лековита вода се препоръчва на хора, работещи на бюро или със стари травми, защото топлината и минералният състав отпускат мускулатурата, подобряват подвижността без да се натоварва сърцето, обясняват от комплекса. Водата на Девин се описва и като „балсам за нервите“, помагайки при хронична умора или безсъние, в съвременния динамичен ритъм на живот. Като допълнителен положителен ефект се посочва стимулиране на метаболизма.

Разположен върху 17 декара, комплекс „Исмена“ включва хотелска част, 15 къщи за настаняване, паркови пространства. СПА центърът разполага с вътрешен и външен басейн, сауна, парна баня, финландска сауна, джакузи, ароматни вани. Наред с топилата с гореща вода, които привличат туристи и през зимния студ, играта с контрастни температури е възможна и в шоков басейн. Той е една от студените процедури в центъра с температура на водата 5 градуса. След топлината в сауната, рязкото еднократно потапяне в шоковия басейн действа освежаващо и подобрява кръвообращението, обясняват от екипа. Масаж с вулканични камъни, египетски ритуал с релаксираща терапия, възстановяващ масаж с магнезий, са част от СПА менюто за глезене на тялото.

Името на СПА комплекса е препратка към Исмена - древнотракийската богиня на любовта и Исмен, речния бог в гръцката митология.