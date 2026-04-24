Повече хора са започнали работа през март в област Търговище в сравнение с предходния месец

Повече хора в област Търговище са започнали работа през март в сравнение с предходния месец. Броят на започналите работа е 304 души, което е с 38 повече, спрямо февруари. От тях 22 процента са с работническа квалификация и 19,7 на сто са специалисти, съобщи директорът на Бюрото по труда в Търговище Даниела Илиева.

По данни на Агенцията по заетостта работа чрез трите бюра по труда в областта - в Търговище, в Попово и в Омуртаг, са намерили и 13 човека от групата на пенсионерите, учащите и заетите.

През месеца 93,1 процента от започналите работа са устроени в реалната икономика. На субсидирани работни места са били назначени 21 търсещи работа, уточняват от институцията.

Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 4042. Това е с 68 човека по-малко на месечна база. При тази численост равнището на регистрираната безработица през март е 10,5 на сто, при 5,3 процента за страната.

Остава непроменена трайната тенденция най-високо да е равнището на безработица в община Антоново – 24,1 процента, а най-ниско - 7,7 на сто, в областния център - Търговище.