Гости от Нидерландия и Полша с интерес към услугите на СПА центъра в хотел „Азалия“ в „Св. св. Константин и Елена“

Гости от Нидерландия и Полша търсят все по-активно услугите на СПА центъра в хотел „Азалия“ в коруртен комплекс „Св. св. Константин и Елена“, съобщи СПА мениджърът на хотела Николай Попов. По думите му причината е, че се използват природните ресурси - минерална вода в съчетание с морската, луга и лечебна кал. Според Попов гостите са особено доволни от професионалистите, които работят в центъра, тъй като те са с голям опит и знаят как да помогнат по най-ефективния начин.

Предлаганите балнеологични процедури се търсят най-много от хора на над 60-годишна възраст, посочи Попов. По думите му най-често се търси помощ заради затруднения в опорно-двигателния апарат, невродегенеративни заболявания, дискови хернии, проблеми в поясната област. Всъщност тези болежки са характерни за почти три четвърти от по-възрастните хора и затова облекчение чрез балнеологични процедури търсят и много българи, допълни той.

След пандемията се очерта тенденция младите хора да обръщат повече внимание на себе си и на здравето си, допълни търговският директор на „Св. св. Константин и Елена холдинг“ АД Любомир Стамболийски. Неговите очаквания са, че това ще доведе до разрастване на балнео-, СПА и уелнес туризма. Възрастовата граница на хората, които търсят такива услуги, спада, допълни Стамболийски и уточни, че ако преди рехабилитационни и превантивни пакети са търсели хората на 40-45 години, то сега много от клиентите са на средна възраст 28-31 години.

Другата тенденция е, че пакетите, които предлагат различните центрове на дружеството, вече започват да се превръщат в процедури или дори протоколи, както в медицинската индустрия, допълни Стамболийски. По думите му вече не се говори, че пакетът включва 5, или 15 процедури, а на клиента се предлага програма, които може да следва дори когато се прибере. В нея не са заложени само проактивните процедури, които се изпълняват с термалната вода, с кал, с луга, или различна апаратура, а комбинации с начин на хранене, активна гимнастика, приемане на хранителни добавки или гранично хомеопатични медикаменти, които да подсилват организма.

При формулирането на протоколното решение центровете на дружеството разчитат на външни партньори - лекари с натрупан опит в тази сфера. По думите на Стамболийски специалистите не са само от Варна, а от цялата страна, тъй като не е проблем консултациите да се правят и дистанционно.

В „Св. св. Константин и Елена“ посрещаме много гости от Германия, Чехия, като тенденцията е хората, които търсят такъв тип услуги, да се увеличават непрекъснато, каза още Стамболийски. По думите му данните сочат, че вкус към медикъл и СПА туризма развиват все по-сериозно и живеещите на Балканите.

