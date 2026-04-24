"ДийпСийк" представи новия си модел V4

Спас Стамболски
Снимка: AP/Andy Wong, архив
Пекин,  
24.04.2026 14:39
 (БТА)

Китайският стартъп в областта на изкуствения интелект "ДийпСийк" (DeepSeek) представи предварителна версия на дългоочаквания си нов модел V4, съобщи компанията, цитирана от Ройтерс.

Според разработчиците, професионалната версия на V4 превъзхожда повечето модели с отворен код при тестове за общи знания, като отстъпва единствено на "Джеминай Про 3.1" (Gemini-Pro-3.1) на "Гугъл" (Google), който е със затворен код. Новият модел ще се предлага и във вариант "Флаш" (flash), оптимизиран за по-ниска цена.

Предварителните версии имат за цел да съберат обратна връзка от реални потребители преди окончателното пускане. От компанията не уточняват кога се очаква финалната версия да бъде завършена.

"ДийпСийк" е собственост на инвестиционната компания "Хай Флайър Кепитъ Мениджмънт" (High-Flyer Capital Management). По информация на медии, стартъпът планира да набере ново финансиране при оценка над 20 милиарда долара, като интерес са проявили технологичните гиганти "Алибаба" (Alibaba) и "Тенсент" (Tencent).

Компанията обаче остава в центъра на международното напрежение. Белият дом отправи обвинения, че Китай извършва мащабно присвояване на интелектуална собственост от американски лаборатории за изкуствен интелект. Според анализатори това може да усложни отношенията между САЩ и Китай в навечерието на предстояща среща на върха между лидерите на двете държави.

От китайското посолство във Вашингтон отхвърлиха обвиненията като „неоснователни“, подчертавайки, че Пекин отдава голямо значение на защитата на правата върху интелектуалната собственост.

/ИЦ/

Свързани новини

30.03.2026 10:58

Китайският чатбот с изкуствен интелект „ДийпСийк“ се сблъска с най-дългото прекъсване, откакто основните му модели набраха популярност в началото на 2025 г.

Китайският чатбот с изкуствен интелект „ДийпСийк“ (DeepSeek) се сблъска днес с най-дългото прекъсване, откакто водещите му модели Ар1 (R1) и Ви3 (V3) набраха популярност в началото на миналата година, предаде Ройтерс. Уебсайтът, проследяващ статуса
28.11.2025 11:38

Нов модел на изкуствен интелект е способен сам да проверява дали разсъждава правилно, съобщават производителите му „ДийпСийк“

Китайската компания за изкуствен интелект „ДийпСийк“ (DeepSeek) пусна DeepSeekMath-V2, новаторски математически модел, който задава нови стандарти за производителност и разширява границите за решаването на проблеми, породени от изкуствения интелект,
09.07.2025 19:39

Чешкото правителство забранява на администрацията да използва "Дийпсийк"

Чешкото правителство забрани на публичната администрация на страната да използва услугите на китайския стартъп за изкуствен интелект "Дийпсийк" поради опасения, свързани със сигурността на данните, съобщи премиерът Петър Фиала, цитиран от
28.06.2025 19:30

Страни от цял свят засилват контрола върху "ДийпСийк" заради опасения за сигурността

Китайската технологична компания "ДийпСийк" (DeepSeek), която през януари заяви, че е разработила модел за изкуствен интелект, конкуриращ се с "ЧатДжиПиТи"(ChatGPT) на американската  "ОупънЕйАй" (OpenAI), е подложена на проверки в държави от цял

Към 14:51 на 24.04.2026

