„Райънеър“ ще премести базираните си в Берлин самолети и ще намали наполовина полетите си до и от германската столица

Марин Милков
Снимка: AP/Martin Meissner, архив
Берлин,  
24.04.2026 14:34
 (БТА)

Ирландската нискотарифна авиокомпания „Райънеър“ (Ryanair) обяви днес, че ще затвори оперативната си база в Берлин и ще намали полетите си до и от германската столица с 50 на сто в зимното си разписание, като обоснова решението си с високите летищни такси и по-високите данъци, предаде Ройтерс.

„Райънеър“ ще дислоцира всичките си седем самолета, базирани в Берлин, към по-евтини летища в други европейски държави, включително Швеция, Словакия, Албания и Италия, се посочва в съобщение на авиокомпанията.

Пилотите и кабинният екипаж в Берлин са били уведомени за предстоящото закриване на базата от 24 октомври. Според „Райънеър“ всички засегнати служители могат да бъдат преназначени в други бази на компанията в Европа.

Авиокомпанията от години критикува Германия за високите летищни такси и данъци, като предупреждава за ограничаване на присъствието си в страната. Подобни оплаквания са изразявали и други международни превозвачи, според които летенето до и от германските летища е твърде скъпо.

На 1 април федералното правителство на Германия одобри планове за намаляване на данъка върху въздушния транспорт от юли, връщайки го до нивата от май 2024 г., в опит да стимулира сектора.

