„Порше“ продава дела си в „Бугати“, служителите остават без бонуси заради слабите резултати на германския концерн

Бойчо Попов
Снимка: AP/Mike Stuwert, архив
Щутгарт,  
24.04.2026 14:44
 (БТА)

Производителят на спортни автомобили „Порше“ (Porsche) ще се оттегли напълно от луксозната марка „Бугати“, предадоха ДПА и Ройтерс. Германският концерн няма да изплати бонуси на служителите си за финансовата 2025 г. на фона на значителен спад в печалбата и влошени пазарни условия, допълват агенциите.

Делът на „Порше“ от 45 на сто в съвместното предприятие „Бугати Римак“ (Bugatti Rimac) ще бъде придобит от консорциум, оглавяван от инвестиционната компания „Ейч О Еф Кепитъл“ (HOF Capital), зад която стои египетското милиардерско семейство Савирис. В сделката участва и „БлуФайв Кепитъл“ (BlueFive Capital) от Абу Даби. Страните са се договорили да не разкриват цената на сделката.

Тя подлежи на регулаторно одобрение и се очаква да бъде финализирана до края на годината. След приключването ѝ хърватската компания „Римак“ (Rimac) ще поеме контрола върху „Бугати Римак“ и ще развие стратегическо сътрудничество с новите инвеститори. Основателят на компанията Мате Римак ще се превърне в най-големия акционер в групата наред с „Ейч О Еф Кепитъл“.

Главният изпълнителен директор на „Порше“ Михаел Лайтерс заяви, че с продажбата компанията се насочва към по-ясна концентрация върху основната си дейност. По думите му „Порше“ като ранен инвеститор е допринесла за развитието на „Римак“ до утвърден автомобилен производител. Двете компании създадоха съвместното дружество „Бугати Римак“ през 2021 г. с цел производство на т.нар. хиперколи.

Паралелно с това „Порше“ обяви, че няма да изплати годишни бонуси на служителите си за 2025 г. заради влошените финансови резултати. Говорител на компанията потвърди, че решението е взето „поради финансовото състояние на дружеството“.

Компанията традиционно изплаща значителни бонуси всяка година от 2007 г. насам, но през последните години отчита сериозен спад в печалбата. През март „Порше“ съобщи, че печалбата за 2025 г. се е сринала с 91,4 на сто на годишна база до 310 млн. евро спрямо 3,6 млрд. евро година по-рано.

Приходите са намалели с близо 10 на сто до 36,3 млрд. евро, засегнати от отслабване на бизнеса в Китай, въздействието на американските мита и по-слабото от очакваното търсене на електрически модели.



