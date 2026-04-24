„ТоталЕнержи“ е получила международно финансиране за мащабен вятърен проект в Казахстан

Марин Милков
Снимка: AP/Thomas Padilla, архив
Париж,  
24.04.2026 14:26
 (БТА)

Френската енергийна корпорация „ТоталЕнержи“ (TotalEnergies) обяви, че си е осигурила финансова подкрепа за реализация на мащабния проект за вятърна енергия „Мирни“ (Mirny) в Казахстан, предаде Франс прес. Инвестицията е в размер на 1,2 млрд. долара и ще осигури снабдяването с електроенергия на около един милион души в страната.

„ТоталЕнержи“ и нейните партньори са подписали споразумение с международен консорциум от кредитори, с което се гарантира финансирането на проекта“, пише в изявление на компанията.

Във финансирането на проекта участват Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), френската банкова група „Сосиете женерал“ (Societe Generale), държавната банка за развитие на Казахстан (Development Bank of Kazakhstan - DBK), катарската банка Кю Ен Би (QNB) и Китайската строителна банка (China Construction Bank).

Договорът за закупуване на електроенергия, подписан през юни 2023 г., предвижда изграждането на наземен вятърен парк в района на Жамбил, Южен Казахстан, с капацитет от 1 гигават (GW). Планирано е изграждането на 150 вятърни турбини, свързани със система за съхранение на енергия, представляваща батерии с капацитет 600 мегавата (MWh), която ще компенсира колебанията в производството на вятърна енергия и ще бъде предоставена от дъщерна компания на „ТоталЕнержи“.

Проектът „Мирни“ се очаква да произведе около 100 тераватчаса (TWh) възобновяема електроенергия за период от 25 години, което е достатъчно да захранва приблизително 1 милион души, подчерта компанията.

„Имаме удоволствието да дадем началото на един от най-големите проекти за възобновяема енергия в Казахстан, допринасяйки за целта на страната да увеличи дела на възобновяемите източници до 15 на сто до 2030 г.“, написа в съобщение Оливие Жуни, ръководител на отдела за възобновяеми енергийни източници в „ТоталЕнержи“.

/ИЦ/

Свързани новини

17.04.2026 16:51

Служители на „ТоталЕнержи“ стачкуват във Франция заради високите цени на горивата и искания за по-високи заплати

Служители на бензиностанции на „ТоталЕнержи“ (TotalEnergies) във Франция стачкуват в знак на протест срещу нарастващите цени на горивата, настоявайки за повишаване на заплатите, предаде Ройтерс. Протестът е организиран от Общата конфедерация на
16.04.2026 10:56

„ТоталЕнержи“ очаква стабилно производство на въглеводороди през първото тримесечие на годината въпреки ограничения добив в Близкия изток

Френската енергийна корпорация „ТоталЕнержи“ (TotalEnergies) очаква производството ѝ на въглеводороди през първото тримесечие на 2026 г. да остане на нивото от края на 2025 г. въпреки значителни загуби на добив в Близкия изток заради военния
25.03.2026 15:09

ЕК одобри създаването на съвместно енергийно дружество между френската „ТоталЕнержи“ и чешката Е Пе Ха

Европейската комисия одобри днес създаването на партньорство в електроенергийния сектор между френската „ТоталЕнержи“ (TotalEnergies) и Е Пе Ха (EPH) на чешкия бизнесмен и милиардер Даниел Кретински, като сделката ще превърне чешката компания в един
23.03.2026 18:52

Администрацията на Тръмп и „ТоталЕнержи“ постигнаха споразумение за близо 1 милиард долара за отказ на френската компания от проектите за вятърна енергия в САЩ

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп и „ТоталЕнержи“ (TotalEnergies) обявиха днес, че френската компания ще получи компенсация от близо 1 милиард долара, за да се откаже от двете си концесии за офшорни вятърни паркове в САЩ, като вместо
11.02.2026 15:07

„ТоталЕнержи“ отчете спад на годишната печалба за 2025 г., повлияна от по-ниските цени на петрола

Френската енергийна корпорация „ТоталЕнержи“ (TotalEnergies) отчете днес спад на нетната си печалба със 17 на сто през 2025 г. заради по-ниските цени на петрола, частично компенсирано от увеличени обеми на продажбите, предаде Франс
23.01.2024 15:23

"ТоталЕнержи" придобива мажоритарни дялове в проекти за офшорни вятърни паркове в Дания

Френският енергиен гигант "ТоталЕнержи" (TotalEnergies) обяви днес, че е подписал споразумение с датската компания "Юропиън енерджи" (European Energy) за съвместното развитие на проекти за офшорни вятърни паркове край бреговете на Дания, Финландия и
04.12.2023 17:18

"ТоталЕнержи" подписа споразумение за проект за вятърна енергия в Казахстан

Главният изпълнителен директор на "ТоталЕнержи" (TotalEnergies) е подписал днес по повод КОП28 в Дубай инвестиционно споразумение с Казахстан за огромен проект за вятърна енергия. Той ще позволи снабдяването с електроенергия на 1 милион жители на

