„ТоталЕнержи“ е получила международно финансиране за мащабен вятърен проект в Казахстан

Френската енергийна корпорация „ТоталЕнержи“ (TotalEnergies) обяви, че си е осигурила финансова подкрепа за реализация на мащабния проект за вятърна енергия „Мирни“ (Mirny) в Казахстан, предаде Франс прес. Инвестицията е в размер на 1,2 млрд. долара и ще осигури снабдяването с електроенергия на около един милион души в страната.

„ТоталЕнержи“ и нейните партньори са подписали споразумение с международен консорциум от кредитори, с което се гарантира финансирането на проекта“, пише в изявление на компанията.

Във финансирането на проекта участват Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), френската банкова група „Сосиете женерал“ (Societe Generale), държавната банка за развитие на Казахстан (Development Bank of Kazakhstan - DBK), катарската банка Кю Ен Би (QNB) и Китайската строителна банка (China Construction Bank).

Договорът за закупуване на електроенергия, подписан през юни 2023 г., предвижда изграждането на наземен вятърен парк в района на Жамбил, Южен Казахстан, с капацитет от 1 гигават (GW). Планирано е изграждането на 150 вятърни турбини, свързани със система за съхранение на енергия, представляваща батерии с капацитет 600 мегавата (MWh), която ще компенсира колебанията в производството на вятърна енергия и ще бъде предоставена от дъщерна компания на „ТоталЕнержи“.

Проектът „Мирни“ се очаква да произведе около 100 тераватчаса (TWh) възобновяема електроенергия за период от 25 години, което е достатъчно да захранва приблизително 1 милион души, подчерта компанията.

„Имаме удоволствието да дадем началото на един от най-големите проекти за възобновяема енергия в Казахстан, допринасяйки за целта на страната да увеличи дела на възобновяемите източници до 15 на сто до 2030 г.“, написа в съобщение Оливие Жуни, ръководител на отдела за възобновяеми енергийни източници в „ТоталЕнержи“.