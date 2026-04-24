Преходният период по Регламента относно пазарите на криптоактиви MiCA изтича на 1 юли 2026 г., напомнят от КФН

Преходният период по Регламента относно пазарите на криптоактиви MiCA изтича на 1 юли 2026 г. и след тази дата всяко дружество, предлагащо услуги, свързани с криптоактиви, на клиенти от ЕС, без да притежава необходимия лиценз, ще бъде в нарушение на европейското законодателство и трябва да преустанови дейността си. Това съобщават от Комисията за финансов надзор (КФН).

Регулаторът посочва, че доставчиците на услуги за криптоактиви (CASPs), които не са получили лиценз, са длъжни да имат готови и приложени планове за организирано излизане от пазара. Те трябва да гарантират защита на клиентите, включително възможност да прехвърлят активите им към лицензиран оператор или към лични портфейли. Потребителите трябва да бъдат уведомени преди прилагането на плана за прекратяване на дейността си.

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и КФН очакват и доставчиците на услуги за криптоактиви, които са получили лиценз, активно да управляват миграцията на съществуващи клиенти преди 1 юли 2026 г., се посочва още в съобщението. Целта е да се прехвърлят ползватели по стария режим към лицензирани дружества. По време на този процес трябва да бъде извършена и детайлна проверка, с оглед изискванията на европейското законодателство в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Европейският орган за ценни книжа и пазари напомня също, че дружества, учредени извън ЕС, с изключение на извънредния случай на "предоставяне на услуга по инициатива на клиента", нямат право да предоставят услуги за криптоактиви, които се квалифицират като услуги по Регламента относно пазарите на криптоактиви MiCA, на инвеститори от ЕС, нито да привличат клиенти от ЕС с подобни услуги. Това важи и в отношенията между бизнеси, тъй като регламентът изрично забранява на доставчици на услуги за криптоактиви да възлагат или делегират услуги по попечителство и съхранение на клиентски активи на нелицензирани дружества.

КФН ще следи за прилагането на правилата, включително за наличието на планове за прекратяване, коректното прехвърляне на клиенти и предприемането на мерки срещу нелицензирани оператори, информират от регулатора.

От КФН отправят и съвети срещу измами в криптосектора след 1 юли. Преди да се преведат пари или да се инвестира в криптокомпания, е важно да се провери дали тя е регистрирана във Временния регистър по MiCA на Европейският орган за ценни книжа и пазари. За лицензирани от КФН български компании проверка може да се направи на страницата на КФН в раздел "Регистри и справки".

От КФН обясняват още, че защитите на MiCA са приложими само за юридически лица, лицензирани в ЕС. Те обаче могат да оперират под една търговска марка в различни държави и дори континент, затова е важно да бъде прегледан внимателно договорът, който потребителят ще сключва, за да се убеди кое точно е дружеството, което ще му предоставя услуги. Ако доставчикът му не е лицензиран, от КФН съветват потребителите да действат незабавно - да прехвърлят криптоактивите си към лицензиран доставчик или към самостоятелно управляван портфейл, или да обмислят да затворят позициите си. Оставането при нелицензиран доставчик на услуги за криптоактиви означава отслабена юридическа защита и по-голям риск от загубване на активите, посочват от КФН.

През януари КФН публикува отговори на най-често задаваните въпроси за криптоактивите (Регламента за пазарите на криптоактиви - MiCA) и националната правна рамка по Закона за пазарите на криптоактиви, припомня БТА. Регулаторът отправи и конкретни препоръки срещу измами в криптосектора.