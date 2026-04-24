Подробно търсене

САЩ и ЕС ще подпишат днес споразумение за критичните минерали на фона на зависимостта от Китай, потвърди Вашингтон

Бойчо Попов
САЩ и ЕС ще подпишат днес споразумение за критичните минерали на фона на зависимостта от Китай, потвърди Вашингтон
САЩ и ЕС ще подпишат днес споразумение за критичните минерали на фона на зависимостта от Китай, потвърди Вашингтон
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Снимка: AP/Jacquelin Martin, архив
Вашингтон,  
24.04.2026 10:10
 (БТА)

САЩ и Европейският съюз (ЕС) възнамеряват да подпишат меморандум за разбирателство за партньорство в областта на критичните минерали, съобщи Държавният департамент на САЩ, цитиран от Ройтерс.

Церемонията е планирана за днес с участието на държавния секретар на САЩ Марко Рубио и еврокомисаря по търговията Марош Шефчович.

Инициативата е част от усилията на Вашингтон да си осигури по-сигурен достъп до важни минерали, включително редкоземни елементи, чиито вериги за доставки в момента са доминирани от китайски компании.

САЩ засилват натиска върху съюзниците си да диверсифицират доставките и да намалят зависимостта от Китай, включително чрез стимули за използване на ресурси от алтернативни източници.

Още в края на март, след среща с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър, Шефчович определи разговорите за критичните минерали и митата като „много положителни“.

САЩ остават най-големият търговски партньор на ЕС, като европейският износ за американския пазар достигна рекордните 555 млрд. евро през 2025 година. 

В началото на миналата година САЩ подписаха и споразумение с властите в Киев за достъп до полезните изкопаеми в Украйна

/БП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:32 на 24.04.2026

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация