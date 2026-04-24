САЩ и ЕС ще подпишат днес споразумение за критичните минерали на фона на зависимостта от Китай, потвърди Вашингтон

САЩ и Европейският съюз (ЕС) възнамеряват да подпишат меморандум за разбирателство за партньорство в областта на критичните минерали, съобщи Държавният департамент на САЩ, цитиран от Ройтерс.

Церемонията е планирана за днес с участието на държавния секретар на САЩ Марко Рубио и еврокомисаря по търговията Марош Шефчович.

Инициативата е част от усилията на Вашингтон да си осигури по-сигурен достъп до важни минерали, включително редкоземни елементи, чиито вериги за доставки в момента са доминирани от китайски компании.

САЩ засилват натиска върху съюзниците си да диверсифицират доставките и да намалят зависимостта от Китай, включително чрез стимули за използване на ресурси от алтернативни източници.

Още в края на март, след среща с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър, Шефчович определи разговорите за критичните минерали и митата като „много положителни“.

САЩ остават най-големият търговски партньор на ЕС, като европейският износ за американския пазар достигна рекордните 555 млрд. евро през 2025 година.

В началото на миналата година САЩ подписаха и споразумение с властите в Киев за достъп до полезните изкопаеми в Украйна.