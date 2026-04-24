„Интел“ изненада пазарите с тримесечни резултати над очакванията, подкрепени от бума на изкуствения интелект

Марин Милков
Снимка: AP/Paul Sakuma, архив
Сан Франциско ,  
24.04.2026 09:52
 (БТА)

Американският производител на чипове „Интел“ (Intel) отчете по-добри от очакваното резултати за първото тримесечие на 2026 г., подкрепени от нарастващото търсене на инфраструктура за изкуствен интелект, но компанията остава на загуба заради значителни разходи за модернизация и преструктуриране, предаде Франс прес.

Приходите за периода януари–март достигат 13,6 млрд. долара, което е увеличение със 7 на сто на годишна база. В същото време „Интел“ отчита нетна загуба от 4,7 млрд. долара, макар и по-малка от очакванията на анализаторите.

Ръстът се дължи на ускореното внедряване на системи с изкуствен интелект, които увеличават нуждата от изчислителна мощ, включително при традиционните процесори (CPU), а не само при графичните процесори (GPU), използвани в центровете за данни.

„Следващата вълна на ИИ ще доближи интелигентността до крайния потребител, което значително увеличава нуждата от процесори на „Интел“, заяви главният изпълнителен директор компанията Лип-Бу Тан пред инвеститори. „Това не е пожелателно мислене - това е обратната връзка от нашите клиенти“, допълни той. 

По думите му компанията получава подобни сигнали директно от клиентите си, което подкрепя стратегията ѝ за разширяване на позициите в сегмента на изкуствения интелект.

От началото на годината акциите на компанията са поскъпнали с около 75 на сто, подкрепени от оптимизма около преструктурирането под ръководството на Лип-Бу Тан, който пое поста през март 2025 г., както и от придобиването на дял от 10 на сто в компанията от американското правителство.

„Възстановяването на „Интел“ започва да изглежда стабилно, а не просто реклама“, коментира анализаторът от „иМаркитър“ (eMarketer) Джейкъб Бърн. По думите му търсенето на сървъри за ИИ осигурява „по-устойчива приходна база, по-слабо зависима от цикличността на пазара на персонални компютри“.

Компанията може да намери нов източник на растеж и в дейността си по производство на чипове за външни клиенти, която по-рано обмисляше да прекрати.

Междувременно предприемачът Илон Мъск потвърди, че новият мащабен проект за производство на чипове за изкуствен интелект „Терафаб“ (Terafab), който ще бъде разположен в Остин, щата Тексас, ще използва новия производствен процес на „Интел“, наречен 14Ей (14A), като отбеляза, че технологията все още не е напълно завършена, но се очаква да бъде готова навреме.

„Преди година имахме съмнения дали „Интел“ ще оцелее. Днес се питаме колко бързо можем да увеличим производствения капацитет“, каза още Лип-Бу Тан.

Въпреки подобрението в приходите брутният марж на компанията остава под натиск и достига 41 на сто, което е значително под нивата на основния конкурент „Енвидиа“ (Nvidia).

„Интел“ даде и по-добра от очакваното прогноза за второто тримесечие, допълва Ройтерс. Компанията очаква приходи между 13,8 и 14,8 млрд. долара при пазарни очаквания за около 13,07 млрд. долара. Прогнозната коригирана печалба на акция е 0,20 долара, спрямо очаквания от 0,09 долара.

Акциите на компанията поскъпнаха с 19 на сто в следборсовата търговия, като пазарната ѝ капитализация се увеличи с около 64 млрд. долара. Това разширява ръста от началото на годината до 81 на сто. 

За да компенсира растящите производствени разходи, компанията планира и повишение на цените на чиповете, като същевременно ключово за изпълнението на стратегията остава разширяването на производствения капацитет без допълнителни затруднения във веригите за доставки.

/БП/

