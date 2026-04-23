Акционерите на „Уорнър Брос Дискавъри“ одобриха сливането с „Парамаунт Скайденс“

Акционерите на „Уорнър Брос Дискавъри“ (Warner Bros Discovery) одобриха предложеното сливане на стойност 110 млрд. долара с „Парамаунт Скайденс“ (Paramount Skydance), но гласуваха консултативно против плановете за възнагражденията на ръководството, свързани със сделката, предаде Ройтерс.

Съгласно предложените компенсационни пакети главният изпълнителен директор Дейвид Заслав може да получи до 887 млн. долара при финализиране на сделката. Консултантската компания „Ай Ес Ес“ (ISS) определи потенциалното възнаграждение като „изключително голямо“.

„Ръководството е изправено пред двойно предизвикателство – да осигури регулаторно одобрение и да докаже, че може да създаде дългосрочна стойност, без да засилва опасенията за прекомерни възнаграждения“, коментира анализаторът Паоло Пескаторе от „Пи Пи Форсайт“ (PP Foresight).

След одобрението от акционерите вниманието се насочва към регулаторните органи в САЩ и Великобритания, които ще оценят въздействието на сделката върху конкуренцията. Министерството на правосъдието на САЩ вече е изискало информация за ефекта от сливането върху продукцията на студиата, правата върху съдържанието и пазара на стрийминг услуги и киносалони.

Според анализатори ключовият регулаторен натиск може да дойде от европейските институции, които ще се фокусират върху структурните промени на пазара. Изследователският директор на „Форестър“ (Forrester) Майк Проулкс посочи, че именно европейските власти ще обърнат особено внимание на ефектите върху конкуренцията.

„Парамаунт Скайденс“ спечели продължилото месеци наддаване с „Нетфликс“ (Netflix) за „Уорнър Брос Дискавъри“, което утвърждава главния изпълнителен директор Дейвид Елисън като значим фактор в бързо променящия се развлекателен сектор.

Сливането предизвика и критики от представители на филмовата индустрия. В открито писмо над 4000 актьори, режисьори и потребители предупреждават, че обединението може да доведе до съкращения на работни места и ограничаване на творческите възможности.

От „Парамаунт Скайденс“ определиха одобрението като важен етап към финализиране на придобиването на „Уорнър Брос Дискавъри“. Очаква се сделката да бъде приключена през третото тримесечие на годината.