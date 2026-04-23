„Стелантис“ обмисля продажба или съвместно използване на четири свои европейски завода заради свръхкапацитет

Автомобилният гигант „Стелантис“ (Stellantis NV) е определил четири свои завода в Европа, които може да продаде или предостави за съвместно използване в опит да се справи с излишния производствен капацитет, съобщава Блумбърг, позовавайки се на информирани източници, цитиран от Ройтерс.

Компанията е информирала правителствата на Франция и Италия, че свръхкапацитетът ѝ в Европа се равнява на около четири завода, включително обекти в Рен, Мадрид и централна Италия. Окончателно решение обаче все още не е взето.

„Стелантис“ вече води разговори с потенциални партньори и купувачи. Представители на китайската „Дунфън мотър“ (Dongfeng Motor Corp.) са посетили по-рано този месец заводите в Рен и Мадрид, като визитата е включвала и обекти на концерна в Италия и Германия.

„Като част от обичайната си дейност „Стелантис“ провежда разговори с редица глобални индустриални партньори по различни теми, винаги с цел да предостави на клиентите най-добрите възможности за мобилност. Компанията не коментира спекулации“, заяви говорител на автомобилния производител.

Проблемът със свръхкапацитета вече доведе до решение за прекратяване на производството на нови автомобили във френския завод на компанията в парижкото предградие Поаси, припомня Ройтерс.

На този фон китайските автомобилни производители търсят допълнителни производствени възможности в Европа. Председателят на „Чери Аутомобайл“ (Chery Automobile) Ин Тунюе заяви, че компанията предпочита да използва съществуващи мощности, вместо да изгражда нови заводи.