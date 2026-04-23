Върху 2000 кв. метра е разположен СПА центърът с минерализирана вода, солни и флотационни капсули в обновения Гранд Хотел Велико Търново

Върху 2000 квадратни метра е разположен СПА центърът с минерализирана вода в Гранд Хотел Велико Търново. Обновеният хотел – една от емблемите на Велико Търново, отново е притегателен център за конгресен туризъм, за международни събития, тиймбилдинги и за индивидуални посещения.

Строителството на хотела е започнало през 1967 година, официалното му откриване е било през 1981 година, откогато той е част от пейзажа на града. След близо 7 години прекъсване, хотелът беше възстановен и основно ремонтиран миналата година. След ремонта той запази своята характерна архитектура, но вътрешната му част е преобразена в съвременен елегантен стил.

Модерният СПА център с пет басейна, включително закрит плувен басейн, детски басейн и три акватонични, го превръща в желана локация за организаторите на събития от различен характер, каза за БТА Десислава Джурова, мениджър по продажби и резервации.

В СПА пространството се предлага разнообразие от услуги и иновативни терапии като класическа и арома парна баня, инфрачервена, финландска и хималайска кедрова сауна, хамам, солна стая, спа капсула, солна капсула и флотационна капсула, приключенски душ, виши душ, хидромасажна вана, както и пет терапевтични кабинета с професионални терапии, релакс зона с отопляеми шезлонги, плаж зона с удобни шезлонги, и фреш бар с панорамна тераса и освежаващи напитки.

Водата в басейните се минерализира със соли и се пречиства с озонови филтри. Водата в акватоничната зона не дразни кожата и в нея няма вредни елементи, кожата става мека и хидратирана. Всеки басейн има различна хидромасажна процедура - с лежанки, водопади, хидроракети и други форми на енергизиращи и релаксиращи процедури.

Едно от най-търсените съоръжения в комплекса е флотационната капсула, посочи управителят на СПА центъра Недко Николов. В капсулата има голяма концентрация на магнезиеви соли, които не позволяват на тялото да потъне, предпоставка е за пълен релакс, а същевременно те проникват в тялото чрез кожата и облекчават различни мускулни и ставни страдания. Индивидуална спа капсула, както и индивидуална солна капсула, дублираща ефекта на солната стая, са сред другите екстри, които комплексът предлага.

Тъй като хотелът се намира на стратегическо място – на брега на Янтра в центъра на Велико Търново, инвеститорът е с одобрен проект за превръщането на поречието на реката в пешеходна зона, в изграждането на нов външен инфинити басейн и възраждането на дневния бар с изглед към паметника „Асеневци“ и Художествената галерия във Велико Търново.

