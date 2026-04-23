СПА хотел „Девин“ има амбицията родопският град да е сред лидерите в здравния туризъм

СПА хотел „Девин“ има амбицията да превърне родопския град в лидер в здравния туризъм, продължавайки традицията в балнеолечението, каза за БТА управителят на комплекса Джейлян Кокалова. По думите й още преди масовото развитие на туризма, районът е бил познат като естествен санаториум за респираторни проблеми, костни заболявания и възстановяване от хроничен стрес.

СПА центърът на комплекса използва минерална вода от Беденския извор, която е уникална по своя състав и доказано ефективна при профилактика на опорно-двигателния апарат, обясняват от екипа на центъра. Сред най-търсените профилактични и релакс програми за предстоящия летен сезона е пакетът „Здрави стави“, който е комплекс от процедури с минерална вода, калолечение и физиотерапия. Програмата е особено предпочитана, тъй като е свързана с профилактика на заболявания, която са бич за съвремието. „Движение без болка“ е специализирана рехабилитация след травми и контузии, а комплексът „Антистрес и релакс“ съчетава водни терапии и масажи, насочени към нервната система. Питейно лечение с девинска минерална вода се прилага при ваканционния продукт „Детокс и тонус“.

СПА центърът разполага с вътрешен минерален басейн, външно минерално топило, сауна, парна баня и модерен сектор за физиотерапия. В ресторанта „Българско село“ здравословната почивка може да се допълни с традиционни родопски рецепти от натурални продукти.

Предимно български туристи, търсещи съчетание от планинско спокойствие и професионална грижа за здравето, се очаква да изберат мястото за настаняване за своята ваканция през тази година.

СПА хотел „Девин“ ще посрещне през летния сезон отново израелски туристи, които са резервирали почивки дори в период на усложнена геополитическа обстановка. Наблюдава се постоянен поток от израелски туристи от 2003 г. досега, според данни на мениджърския екип на комплекса. Именно маркетинговата стратегия на СПА хотел „Девин“ доведе в началото на века първите ваканционни групи от Израел, след което този пазар бе открит и от други хотели в града на минералната вода. СПА „Девин“ продължава традицията на балнеолечението в района, наследявайки хотела, в който през 70-те години на миналия век финландски туристи откривали целебната сила на девинската вода. Десетилетия по-късно балнео-климатичният център на хотел „Девин“ съчетава модерно медицинско оборудване с потенциала на региона, известен с богатството на минерални извори и отрицателната йонизация, обясняват от мениджърския екип на СПА „Девин“.

