Последните новости при караваните и кемперите ще бъдат във фокуса на тридневно изложение в София

Най-актуалното в областта на къмпинг технологиите, кемпери, каравани, лодки, велосипеди, мотори и автомобили ще бъде във фокуса на изложението Camping & Caravaning Expo 2026. Събитието ще се проведе от днес, 24 април, до неделя, 26 април, в парковото пространство на София Ленд, съобщиха организаторите от Camping.BG. Ще бъде отворено за посетители от 10:00 до 19:00 часа.

Близо 100 изложители от България, Гърция, Германия и Румъния ще покажат последните тенденции в света на караванинга, водните спортове, велосипедите, офроуд и туризма като цяло.

Тазгодишното издание предлага богата програма с детска анимация, спортна зона и сцена с презентации от пътешественици и караванинг експерти. Посетителите ще могат да се включат в практически съвети и срещи с хора, превърнали пътуването в начин на живот.

В съботния ден посетителите ще могат да научат повече за превъплъщението на бус в кемпер, соларните системи и батерии, пътуването с бебе и избора между наем или покупка на кемпер. Паралелно с това детският кът ще предложи арт работилници и анимация, а на сцената ще има и театрални представления за най-малките.

Неделята ще бъде посветена на пътешествия и отговорно къмпингуване - каузата, която стои зад тазгодишното издание на събитието и се реализира в партньорство с екологично сдружение „За Земята“. В програмата са включени презентации - от Южна Америка с велосипеди, през къмпингуване в Гърция и обиколка на Исландия, до приключения в Близкия изток и Мозамбик. Посетителите ще могат да се включат в екологични активности и образователни игри, насочени към устойчивия начин на пътуване и опазването на природата.

През всички дни спортната зона ще предлага демонстрации и възможност за скейт сърф.

Програмата по дни и часове е достъпна онлайн.