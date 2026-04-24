Седмото издание на изложението за чуждестранни вина Discover.Vino 2026 ще се проведе в НДК днес и утре

Глобалната винена сцена се пренася в София по време на Discover.Vino 2026, което започва днес, 24 април, и ще продължи утре, 25 април, в зала 3 на Националния дворец на културата (НДК). Седмото издание на изложението за чуждестранни вина ще бъде с фокус върху световните винени региони и хората, които ги представят. Посетителите ще имат възможност да се срещнат с представители на изби и други винени експерти, които ще разкажат лично за местата, от които идват техните вина, съобщиха организаторите от DiVino.

Събитието ще бъде отворено за посетители от 14:00 до 21:00 часа днес, и от 12:00 до 21:00 часа утре.

От класически европейски тероари до нови и все по-интригуващи винени дестинации и на други континенти, Discover.Vino 2026 ще предложи внимателно подбрана селекция, в която произходът на виното е във фокуса като източник на стил, характер и идентичност, посочват от DiVino.

В рамките на два дни посетителите ще могат да се потопят в многообразието на винените региони, събрани на едно място, да научат как климат, почви и традиции оформят стила на виното, да сравнят различни тероари чрез подбрани дегустации и да се запознаят с дестинации, които развиват винен туризъм.

Седмото издание утвърждава формата като платформа за ценители и професионалисти, които търсят не просто дегустация, а разбиране и автентичност. Изложението предлага естествена среда за директен контакт между вносители и публика - както професионалисти, така и любители на виното. Представители на ХоРеКа индустрията, сомелиери и търговци имат възможност свободно да дегустират нови брандове и реколти, да обменят знания и опит, разговаряйки лично с вносители и представители на винарски изби, които са специално в България за изложението Discover.Vino 2026. За по-широката публика събитието е възможност да открие нови селекции, да задълбочи познанията си, както и да закупи на място вина.

Програмата на Discover.Vino 2026 включва и селекция от майсторски класове, създадени да задълбочат разбирането за виното от цял свят в приятна и вдъхновяваща атмосфера. Между дегустациите на разположение на посетителите е зона с храни, деликатеси, кафе и десерти.