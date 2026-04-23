„Хайнекен" отчита ръст на приходите през първото тримесечие до 6,7 млрд. евро
Нидерландската пивоварна група „Хайнекен“ (Heineken) отчете ръст на приходите през първото тримесечие на 2026 г., подкрепен от увеличение на обемите и по-високи цени, предаде ДПА.
Нетните приходи на компанията нарастват с 2,5 на сто на годишна база до 6,7 млрд. евро за периода януари–март, докато общите продажбени обеми се увеличават с 2,8 на сто. На база бирен еквивалент ( beer-equivalent(BEIA) - показател на пивоварните компании, който служи за сравнимост на обемите - бел. ред.) нетните приходи растат с 2,8 на сто, а приходите на хектолитър – с 3 на сто. Общият BEIA обем се повишава с 1,2 на сто, като това включва спад от 0,2 на сто в консолидирания обем и ръст от 26,1 на сто при лицензираните обеми.
По региони компанията отчита компенсиращ ефект в Северна и Южна Америка, където ценовото повишение неутрализира спадовете в Бразилия и Мексико. В Азиатско-тихоокеанския регион „Хайнекен“ отчита силен старт на годината, подкрепен от Виетнам, както и от празнични периоди в Индия и Китай.
Компанията потвърждава прогнозата си за 2026 г., като очаква органичен ръст на оперативната печалба в диапазона от 2 до 6 на сто.
Главният изпълнителен директор Долф ван ден Бринк предупреждава, че глобалната търговска среда става все по-сложна и волатилна, с влияние върху енергийните разходи и инфлационния натиск, което може да се отрази на потребителското поведение в средносрочен план.
/СЛС/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина