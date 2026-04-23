Подробно търсене

Първите пътници пристигнаха на новия терминал 3 на Франкфуртското летище

Галя Горнишка
Снимка: Arne Dedert/dpa via AP
Франкфурт на Майн,  
23.04.2026 09:55
 (БТА)

Първите пътници с редовен полет пристигнаха днес на новия Терминал 3 на Франкфуртското летище, ден след официалното откриване на сградата, предаде ДПА.

Самолет на „Чайна Саутърн еърлайнс“ (China Southern Airlines) от Шенян е първият, пристигнал на новия терминал рано сутринта, потвърди операторът на летището „Фрапорт“ (Fraport)

Китайският превозвач е сред 57-те авиокомпании, които ще се преместят на Терминал 3 на най-голямото летище в Германия през идните месеци. Досега те са оперирали от Терминал 2, който предстои да бъде затворен за ремонт.

Новият терминал беше открит вчера с церемония повече от 10 години след началото на строителството.

Завършването на Терминал 3 първоначално беше планирано за 2022 г., но се забави заради пандемията. „Фрапорт“ е инвестирал около 4 милиарда евро в терминала, което е значително над първоначалната оценка за между 2,5 и 3 милиарда евро. В първата си фаза Терминал 3 може да обслужва около 19 милиона пътници годишно и да увеличи капацитета си до 25 милиона, което приблизително съответства на капацитета на четвъртото по големина летище в Германия в Дюселдорф.

През 2025 г. на Франкфуртското летище са регистрирани около 63 милиона пътници с около 460 000 заминаващи и кацащи полета.

/СЛС/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:26 на 25.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация