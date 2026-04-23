Подробно търсене

Еврото и доларът оставят без промяна в курса в междубанковата търговия във Франкфурт

Спас Стамболски
Снимка: AP/Gregorio Borgia, архив
Франкфурт на Майн,  
23.04.2026 09:40
 (БТА)
Етикети

Курсът на еврото леко практически остава без промяна спрямо щатския долар в междубанковата търговия тази сутрин във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котира за 1,1751 долара или с 0,01 на сто под нивото си при затварянето на пазара вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1733 долара за евро.

/СЛС/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:21 на 23.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация