Еврото и доларът оставят без промяна в курса в междубанковата търговия във Франкфурт

Курсът на еврото леко практически остава без промяна спрямо щатския долар в междубанковата търговия тази сутрин във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котира за 1,1751 долара или с 0,01 на сто под нивото си при затварянето на пазара вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1733 долара за евро.